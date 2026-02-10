ดอร์น่าส่งทัพหน้าโมโตจีพีถึงไทย เตรียมเปิดฉากฤดูกาล 2026 อย่างเป็นทางการที่เอเชีย

ดอร์น่า สปอร์ต เดินหน้าโค้งสุดท้ายสู่ “PT Grand Prix of Thailand 2026” ขนอุปกรณ์ชุดแรกถึงสนามช้างฯ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก หลังเสร็จสิ้นภารกิจทดสอบและเปิดตัวฤดูกาลที่มาเลเซีย พร้อมส่งสัญญาณความมันส์ พรี-ซีซั่น เทสต์ครั้งสุดท้ายที่ไทย วันที่ 21-22 ก.พ. นี้
โค้งสุดท้ายสู่สัปดาห์แห่งประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ตโลก โดยประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสนามเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการ ล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันเผยภาพขบวนตู้คอนเทนเนอร์โมโตจีพี ล็อตแรกเดินทางถึง สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เป็นที่เรียบร้อย หลังเสร็จสิ้นโปรแกรมทดสอบที่ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และกิจกรรมเปิดฤดูกาล (Season Launch) ซึ่งจัดขึ้นในมาเลเซีย
ทัพนักบิดและทีมแข่งเพิ่งผ่านการทดสอบ Sepang Test ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3-5 ก.พ.ที่ผ่านมา โดย อเล็กซ์ มาร์เกซ จากเกรซินี เรซซิ่ง ทำเวลาเร็วที่สุดนอกจากนี้ ยังมีงาน MotoGP Season Launch 2026 กิจกรรมเปิดตัวฤดูกาลสุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ วันที่ 6-7 ก.พ. พร้อมนักบิดชื่อดังและรถแข่งลวดลายใหม่ครบทุกทีมมาโชว์ตัวให้แฟนๆ ชาวเอเชียได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ก่อนจะเคลื่อนทัพใหญ่สู่เมืองไทย
ทั้งนี้ การขนส่งอุปกรณ์ล็อตแรกในครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณชัดเจนของการเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็น สนามเปิดฤดูกาลโมโตจีพี 2026 โดยอุปกรณ์ที่ถูกลำเลียงมาถึงบุรีรัมย์ เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการติดตั้งระบบการแข่งขัน โครงสร้างพิตเลน ระบบถ่ายทอดสด พื้นที่แพตด็อก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบ เพื่อเตรียมสนามให้พร้อมรองรับทีมแข่งระดับโลก นักแข่ง สื่อมวลชน และแฟนความเร็วจากทั่วทุกมุมโลก
ดอร์น่า สปอร์ต ปักหมุดกิจกรรมถัดไปในไทย หลังจากอุปกรณ์ล็อตแรกถึงสนาม แฟนๆ เตรียมพบกับตารางกิจกรรมที่อัดแน่นตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่ Buriram Official Test (21-22 ก.พ.) การทดสอบอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายก่อนเปิดฤดูกาล แฟนความเร็วสามารถเข้าชมการทำงานของทีมแข่งระดับโลกได้แบบใกล้ชิด
Race Day วันแข่งขัน (27 ก.พ. - 1 มี.ค.) ระเบิดศึกสนามแรกของปี ภายใต้ชื่อรายการ "PT Grand Prix of Thailand 2026" พร้อมกิจกรรมความบันเทิงครบครัน
แฟนความเร็วที่ยังสามารถหาซื้อได้ที่ Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา หรือช่องทางออนไลน์ โดยบัตร Main Race สามารถใช้เข้าชม Pre-season Test ได้ฟรี!