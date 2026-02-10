“บิ๊ก สระบุรี” สงสัยผลเลือกตั้งเขต 3 นับเพิ่ม 5 เปอร์เซ็นต์ คะแนนพุ่งทะยานเป็นหมื่น

“บิ๊ก สระบุรี” อรรถสิทธิ์ มหิทธิ อดีตแชมป์โลกสนุกเกอร์สมัครเล่น ที่ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี เขต 3 ในนามพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊คระบุงงกับการนับและสรุปคะแนนผลการเลือกตั้งในเขต 3 จังหวัดสระบุรี ที่ตนเองสมัคร เพราะหลังการนับคะแนน 5 เปอร์เซ็นต์สุดท้าย ปรากฎว่ามีคะแนนเพิ่มเข้ามามากถึงหลักหมื่นคะแนน
ทั้งนี้เว็บไซต์รายงานผลของการเลือกตั้งของ กกต. https://ectreport69.ect.go.th/overview กรณี จ.สระบุรี เขตที่ 3 รายงานผลการนับคะแนนผลเลือกตั้งพื้นที่เขต 3 จังหวัดสระบุรี แล้ว 95 เปอร์เซ็นต์ โดยอันดับ 1 คือ นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ จากพรรคภูมิใจไทย ได้ 35,796 คะแนน อันดับ 2 นายอรรถสิทธิ์ มหิทธิ หรือ "บิ๊ก สระบุรี" อดีตนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทย จากพรรคประชาชน ได้ 18,391 คะแนน โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ 65,098 คน
ทว่าในเฟซบุ๊ก สนง.กกต.จว.สระบุรี มีการทำกราฟิกสรุปผลการนับคะแนนทั้ง 4 เขต แบบ 100 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน โดยคะแนนในเขต 3 อันดับ 1 ได้เแก่ นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ได้ 53,967 คะแนน อันดับ 2 นายอรรถสิทธิ์ มหิทธิ 28,831 คะแนน โดยระบุมีผู้มาใช้สิทธิ์ 99,297 คน
จากผลการนับคะแนนที่ไม่ตรงกัน “บิ๊ก สระบุรี“ ก็โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้ด้วยว่า ”ผมก็สงสัยมาหลายวันแล้ว ขอบพระคุณ ที่ช่วยสงสัยผมครับ“