‘กฤษิกร’ นักตบลูกขนไก่เขต 1 พลิกชนะ ‘ธนัชเดช’ 2-1 คว้าทอง ‘ฅนบุรีรัมย์เกมส์’

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2569 "ฅนบุรีรัมย์เกมส์" ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 มีผลการแข่งขัน ดังนี้
แบดมินตัน ที่สนามแบดมินตันโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประเภทชายเดี่ยว กฤษิกร เชยกีวงศ์ เขต 1 จ.นนทบุรี พบกับ ธนัชเดช กลีบมาลัย เขต 10 กทม. โดยในเกมนี้ เป็นทางฝั่งของ กฤษิกร เชยกีวงศ์ ที่แพ้ไปก่อนในเกมแรก 14:21 จะฮึดสู้ คุมจังหวะการตีของตัวเองได้ดีขึ้น และเป็นทางธนัชเดช กลีบมาลัย ที่ตีพลาดเองบ่อยครั้ง ทำให้ กฤษิกร เชยกีวงศ์ พลิกกลับมาชนะในอีก2เกมที่เหลือ ทำให้กฤษิกร เชยกีวงศ์ เอาชนะไป ธนัชเดช กลีบมาลัย 2:1 เกม 14:21, 21:6, 21:10 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ, เหรียญเงินเป็นของ ธนัชเดช กลีบมาลัย เขต 10 กทม., เหรียญทองแดง ปัญญพัฒน์ แก้วสุวรรณ เขต 10 กทม. และ อัครินทร์ องค์วิศิษฐ์ เขต 6 จ.นครสวรรค์, ประเภทหญิงเดี่ยว เป็นการพบกันเองของนักหวดลูกขนไก่จากเขต 10 กรุงเทพฯ โดยเป็นฝ่ายนันท์นภัส ฮาดวิเศษ ที่เล่นได้เหนือกว่า เอาชนะ ลดา ณ นคร 2-0 เกม 21:13, 21:14 คว้าเหรียญทองไปครอง เงิน เขต 10 กทม., ทองแดง จิตตานันท์ วิมุกตานนท์ เขต 6 จ.พิษณุโลก และ ภัทรวดี ชนะวงศ์ เขต 7 จ.สุพรรณบุรี, ประเภทคู่ผสม ปภาวดี ผลทับทิม กับ เตชินท์ วิริยชัยฤกษ์ เขต 3 จ.นครนาชสีมา ชนะ ภูมิยศ รุจิโรจน์อำไพ กับ ณัฎฐณิชชา ปิยะดารากร 2:0 เซต 22:20, 21:17, เงิน ภูมิยศ รุจิโรจน์อำไพ กับ ณัฎฐณิชชา ปิยะดารากร เขต 3 จ.นครราชสีมา, ทองแดง ชัยภัทร ศิริวัฒนกุล กับ กานต์ หลุยยะพงศ์ เขต 10 กทม. และ ธนกร ก้อนทอง กับ ลักษณารีย์ ประมาน เขต 1 จ.พระนครศรีอยุธยา
เทควันโด ที่หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ประเภทเวลเตอร์เวท ชาย รุ่นน้ำหนัก 63 กก., นิติพัฒน์ อามาตมนตรี เขต 2 จ.ชลบุรี เอาชนะ ณริศ เพิ่มทรัพย์ เขต 1 จ.ปทุมธานี 2-0 ยก 5-1,14-2 คว้าเหรียญทองไปครอง เหรียญเงิน ณริศ เพิ่มทรัพย์ เขต 1 จ.ปทุมธานี, ทองแดง ธกฤต ถันพลถัง เขต 8 จ.ภูเก็ต และ ภูมิศักดิ์ ยางสูง เขต 9 จ.พัทลุง, เวลเตอร์เวท หญิง รุ่นน้ำหนัก 55 กก., ณัฐชยา เฟื่องนวกิจ เขต 8 จ.ภูเก็ต ชนะ ศรัณย์รัช ชลเจริญ เขต 9 จ.สงขลา 2-1 ยก 2-8,12-3,6-0 คว้าเหรียญทองไปครอง เหรียญเงิน ศรัณย์รัช ชลเจริญ เขต 9 จ.สงขลา, ทองแดง ชนมน ใจคำ เขต 2 จ.ชลบุรี และ ณัฏฐณิชา คำดีพงษ์ เขต 3 จ.นครราชสีมา, ไลท์เวท ชาย 59 กก. ทอง วรีพงษ์ จันทร์ศรี เขต 3 จ.อุบลราชธานี, เงิน รัชพล สว่างศรี เขต 1 จ.ลพบุรี, ทองแดง ก้องภูมิ แสงผาบ เขต 5 จ.ลำพูน และพงศ์ภรณ์ มักคุ้น เขต 9 จ.สงขลา
วอลเลย์บอลชายหาด ที่โรงเรียนภัทรบพิตร ประเภททีมหญิง อินทิรา บุญประสงค์ กับ อรทัย เสมบุตร์ จากเขต 1 ชัยนาท ชนะ ปิยะธิดา อ่อนละออ กับ ศุจิภา ฤทธิลา เขต 10 กทม. 2-0 เซต 21-13, 21-10 คว้าเหรียญทองไปครอง, เหรียญเงิน ปิยะธิดา อ่อนละออ กับ ศุจิภา ฤทธิลา เขต 10 กทม., ทองแดง นงนภัส เนื้ออ่อน กับ พิชญา จันทรส เขต 1 จ.นนทบุรี และ กนกพร สีเขียว กับ ณัฐชา คำแก้ว เขต 10 กทม., ประเภททีมชาย ทอง เขต 3 จ.ชัยภูมิ, เงิน เขต 1 จ.ปทุมธานี, ทองแดง เขต 7 จ.เพชรบุรี และ เขต 4 จ.เลย
เทนนิส ที่สนามเทนนิสเทศบาลนครบุรีรัมย์ ประเภทชายเดี่ยว ทอง วีรวิชญ์ กำพุฒ เขต 7 จ.สุพรรณบุรี, เงิน ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ เขต 10 กทม., ทองแดง ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี เขต 10 กทม. และ ธชย พงษ์ภิญโญ เขต 4 จ.ขอนแก่น, ประเภทหญิงเดี่ยว ทอง โชติรินทร์ แก้วก่า เขต 10 กทม., เงิน ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ เขต 10 กทม., ทองแดง ภัทรวดี ชนะวงศ์ เขต 7 จ.สุพรรณบุรี และ จิตตานันท์ วิมุกตานนท์ เขต 6 จ.พิษณุโลก
จักรยาน ที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง/ถนนทางหลวง บริเวณด้านหน้าศาลากลาง ประเภทไทม์ไทรอัล 30 กม. ชาย ทอง กฤตภาส มรรคธนัท เขต 3 จ.สุรินทร์ เวลา 38.51.60 น., เงิน บูรพา หิงไธสง เขต 10 กทม. เวลา 40.27.40 น., ทองแดง ธฤต รอดวิลัย เขต 10 กทม. เวลา 41.20.20 น., ประเภทไทม์ไทรอัล 15 กม. หญิง ทอง ธัญชนก จินาภิรมย์ เขต 10 กทม. เวลา 15.02.09 น., เงิน สุนิสา จูมทอง เขต 3 จ.อุบลราชธานี เวลา 15.18.42 น., ทองแดง อุบลวรรณ ผาเหลา เขต 3 จ.อุบลราชธานี เวลา 16.11.08 น.
ยกน้ำหนัก ที่โดมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ รุ่นน้ำหนัก 77 กก. หญิง สแนทช์ ทอง เกตน์ชญา ทามิล เขต 2 จ.ชลบุรี สถิติ 70 กก., เงิน ณรัญญา แสงประกาย เขต 4 จ.ขอนแก่น สถิติ 64 กก., ทองแดง สุรัตติกาญ พวงทอง เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 63 กก., คลีนแอนด์เจิร์ค ทอง เกตน์ชญา ทามิล เขต 2 จ.ชลบุรี สถิติ 90 กก., เงิน สุรัตติกาญ พวงทอง เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 79 กก., ทองแดง ณรัญญา แสงประกาย เขต 4 จ.ขอนแก่น สถิติ 77 กก., น้ำหนักรวม ทอง เกตน์ชญา ทามิล เขต 2 จ.ชลบุรี สถิติ 160 กก., เงิน สุรัตติกาญ พวงทอง เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 142 กก., ทองแดง ณรัญญา แสงประกาย เขต 4 จ.ขอนแก่น สถิติ 141 กก.