เปิดฉาก GLO CUP 2026 เดินหน้าสร้างแข้งจิ๋ว U13-U15 คว้าโอกาส สร้างอนาคตบนเส้นทางฟุตบอล คัด GLO STAR สู่เจลีก

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ “GLO Cup 2026” อย่างเป็นทางการ เดินหน้าสานต่อภารกิจคืนโอกาสสู่สังคมผ่านการพัฒนาเยาวชนไทย รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทั่วประเทศ พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท พร้อมโอกาสสำคัญในการคัดเลือกนักเตะเยาวชนฝีเท้าดีภายใต้โครงการ GLO STAR เพื่อส่งไปพัฒนาฝีเท้า กับสโมสรชั้นนำในศึกเจลีก ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 6 เดือน
การจัดการแข่งขัน GLO Cup 2026 ถือเป็นการสานต่อความสำเร็จจากปี 2025 ที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากโรงเรียน อคาเดมี และชุมชนฟุตบอลทั่วประเทศ จากการเป็นเวทีที่สร้าง "โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง" ให้กับเยาวชนไทยโดยในปีนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยืนยันเดินหน้า ต่อยอดโครงการอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากได้ส่งเยาวชน GLO STAR ชุดแรกจำนวน 6 คน ไปฝึกซ้อมกับสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ ในศึกเจลีก ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภายในงานแถลงข่าว ได้รับเกียรติจาก นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา และ พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย รวมถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งล้วนเคยประสบความสำเร็จ จากการค้าแข้งในศึกเจลีก ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมให้กำลังใจและถ่ายทอดประสบการณ์แก่เยาวชน
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีพันธกิจสำคัญในการคืนกำไรให้กับสังคม โดยเฉพาะการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งการจัดการแข่งขัน GLO Cup 2026 ต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขพร้อมทั้งได้พัฒนาทั้งร่างกาย วินัย และทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกีฬา”
“สิ่งสำคัญที่สุดของโครงการนี้ ไม่ใช่เพียงผลการแข่งขัน แต่คือการเปิดโอกาสให้เด็กไทยจากทุกภูมิภาคได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียม และสามารถต่อยอดไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพได้จริง”
นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษาพร้อมให้การสนับสนุน ในการนำเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การกีฬา เกี่ยวกับโปรแกรม การประเมินสมรรถนะทางกายสำหรับกีฬาและทดสอบความสามารถทางสมอง ตลอดจนนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬาจากการนำผลงานวิจัย ที่มีการวิเคราะห์ผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้ มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการฝึกซ้อมรายบุคคล รวมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ฝึกสอน ครู และผู้ปกครองในการเสริมสร้างร่างกายและจิตใจของนักกีฬานักเรียนเยาวชนไทยได้อย่างยั่งยืน
“แนวทางการประเมินสมรรถภาพทางกายและสมองสำหรับนักกีฬาเยาวชนนั้น มีโจทย์หลักของงานวิจัยคือการศึกษาและสร้างเกณฑ์ปกติของตัวบ่งชี้สำคัญ (Key performance) ของนักกีฬาที่มีพรสวรรค์ (Talent) ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการระบุ ค้นหา และคัดเลือกนักกีฬาระดับเยาวชนได้”
พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า จากความสำเร็จของ GLO Cup 2025 เราเห็นพัฒนาการของเยาวชนอย่างชัดเจนทั้งในสนามและนอกสนาม จึงยืนยันเดินหน้าจัดการแข่งขัน GLO Cup 2026 อย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับโครงการ GLO STAR ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโอกาสในการส่งเด็กไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรระดับเจลีก ประเทศญี่ปุ่น
“การเดินทางไปญี่ปุ่นไม่ใช่เพียงรางวัล แต่คือกระบวนการเรียนรู้ด้านฟุตบอล ระเบียบวินัยและการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคต”
นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย กล่าวว่า GLO Cup 2026 จะยังคงเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืนเราออกแบบการแข่งขันฟุตบอล 8 คน ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย เน้นการครองบอลการต่อบอลจากแดนหลัง และการคิดเกมเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาฟุตบอลระดับสากล โดยเฉพาะ Japan Way
“โครงการนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่คือกระบวนการคัดกรองและพัฒนาเพื่อเฟ้นหาเด็กที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบทีมชาติไทยในอนาคต โดยเฉพาะก่อนเข้าสู่ระดับ U17 ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศ”
ภายในงานยังมีช่วงพิเศษของการพูดคุยกับ เยาวชน GLO STAR จำนวน 6 คน ชุดแรกจากปี 2025 ประกอบด้วย เยาวชน GLO STAR รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ได้แก่ สรชัย ภารุนัย, กฤษฎา บัวขจร, อิรฟาน ดอเลาะ และเยาวชน GLO STAR รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้แก่ ภัทรกร เอี่ยมอำพร, กลวัชร ดวงกลาง, ธีรพล ขำกลํ่า ที่อยู่ระหว่างการฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสป้า ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 6 เดือน โดยได้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการฝึกซ้อม การใช้ชีวิต และการปรับตัว พร้อมรับคำแนะนำโดยตรงจากรุ่นพี่อย่าง ธีรศิลป์ แดงดา และ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ท่ามกลางความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงาน
สำหรับรูปแบบการแข่งขัน GLO Cup 2026 โดยการแข่งขันรอบคัดเลือก GLO Cup 2026 ยังคง แบ่งออกเป็น 7 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคกลางและตะวันตก, ภาคตะวันออกและปริมณฑล, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, ภาคเหนือ, ภาคใต้ และ
ภาคกรุงเทพมหานคร แต่ละภูมิภาคจะคัดเลือกตัวแทนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รวม 32 ทีม ต่อรุ่น โดยในปีนี้มีความพิเศษเพิ่มเติมคือ การแข่งขันในแต่ละภาคจะจัดจนได้แชมป์ประจำภูมิภาค ก่อนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2569
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย GLO Cup 2026 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2569 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ GLO Cup by มูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย Website : www.glo.or.th และ glocup.com
