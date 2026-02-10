ส.กีฬาทางน้ำแบโผ 6 จอมอึดลงชิงชัยว่ายน้ำมาราธอนเอเชียนบีชเกมส์

การแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ 2026 ที่เมืองซานย่า ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 22-30 เม.ย.2569 โดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ได้ทำการส่งชิงชัย 2 ชนิดกีฬาคือ ว่ายน้ำมาราธอน กับ โปโลน้ำ ล่าสุดทางสมาคมได้ทำการคัดตัวนักกีฬาว่ายน้ำมาราธอนแล้ว ได้ ชาย 3 คนคือ นายคมชาญ วิชาชัย, นายกิตตินันท์ โชติษฐยางกูร, นายนิธิส เนตรสว่าง และนักกีฬาหญิง 3 คนคือ นางสาวฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์, เด็กหญิงอลิซาเบธ กัลเมล, เด็กหญิงชนม์พัศนภ ชาติวุฒิ
“โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เอเชียนบีชเกมส์ครั้งนี้สมาคมเลือกส่งนักว่ายน้ำมาราธอนดาวรุ่งลงแข่งขัน เนื่องจากสมาคมและโค้ชซาเวียร์ตัดสินใจให้ กมนชนก ขวัญเมือง เหรียญทองซีเกมส์ว่ายน้ำมาราธอนและแชมป์เก่าชิงแชมป์เอเชีย ลงป้องกันแชมป์เอเชีย ในช่วงเดือนมิถุนายนที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ส่วนเอเชียนบีชเกมส์จากการประเมินแล้ว 6 นักว่ายน้ำไทยยังไม่ถึงเหรียญรางวัล เพราะมี จีน, ญี่ปุ่น ที่มีนักกีฬาเก่งกว่า แต่สมาคมตั้งใจว่าจะให้ 6 ดาวรุ่งไปหาประสบการณ์และซึมซับบรรยากาศการแข่งขันระดับเอเชีย การที่ได้ว่ายไล่นักว่ายน้ำมาราธอนเก่งๆ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดของดาวรุ่งไทย
โดยการแข่งขันเอเชียนบีช ประเภท 5 กิโลเมตร ชาย นายคมชาญ วิชาชัย กับ นายกิตตินันท์ โชติษฐยางกูร ส่วน ประเภท 5 กิโลเมตร หญิง นางสาวฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ กับ เด็กหญิงอลิซาเบธ กัลเมล และ ประเภทผลัดผสม 4x1.5 กิโลเมตร มี นายคมชาญ วิชาชัย, นายนิธิส เนตรสว่าง, เด็กหญิงอลิซาเบธ กัลเมล และ เด็กหญิงชนม์พัศนภ ชาติวุฒิ
นอกจากนี้สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยยังได้จัดการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทย โดย ซีรี่ส์ 1 จัดที่หาดบ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 28 ก.พ. - 1 มีนาคม 2569, ซีรี่ส์ 2 จัดที่ บึงน้ำธรรมชาติ จังหวัดชลบุรี/ระยอง ในเดือนมิถุนายน 2569 และ ซีรี่ส์ 3 จัดที่ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เดือนพฤศจิกายน 2569