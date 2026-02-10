สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย จัดแข่งร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬาทางอากาศชั่วคราวผาตากเสื้อ

จังหวัดหนองคาย และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นําโดย นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน นายกสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากสหพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ (FAI) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2569 โดยจะจัดขึ้นทุก 2 ปี ในแต่ละประเทศที่มีการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับสูงสุดของกีฬาร่มร่อนในเอเชีย (Categories I) โดยการเข้าร่วมแข่งขันของนักกีฬาจะต้องผ่านการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาทางอากาศของแต่ละประเทศเท่านั้น และจะต้องมีคะแนนอันดับโลก (World Ranking) ไม่เกินกว่า 900 ของโลก จึงจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกีฬาทั้งหมด จำนวน 12 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิรัก มองโกเลีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐโคโซโว ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และประเทศไทย
โดยมีการแข่งขัน ทั้งหมด 4 ประเภท
ประเภท บุคคลรวม
ประเภท บุคคลหญิง
ประเภท บุคคลเยาวชนรวม อายุไม่เกิน 26 ปี
ประเภท ทีม
สำหรับประเทศไทย นักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย จำนวน 7 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ร้อยตำรวจเอก ธนภัทร เหลืองเอี่ยม
เรือตรี จิรศักดิ์ วิถีธรรม
นายยศกร เทพอาจ
นายพิพัฒน์พงษ์ สุดธูป
นายธนกฤต แซมสีม่วง
เรืออากาศเอกหญิง นันท์ณภัส ภุชฌงค์
เรืออากาศโทหญิง จันทิกา ใจสนุก
สุดท้ายนี้สมาคมฯ ขอขอบคุณ จังหวัดหนองคาย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรมป่าไม้, การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย/ป่าไม้จังหวัด, นายอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย, สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย, ปภ จังหวัดหนองคาย/ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด, บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท เอ.เอ็น.รับเบอร์พาร์ท จำกัด, ท่าทรายพัทธดนย์ ท่าทรายธนเศรษฐศิริ และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำเวิลด์คัพในครั้งนี้
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook ของสมาคมฯ Rasat Thailand / รับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันทาง Youtube ของสมาคมฯ RASAT Thailand.Official