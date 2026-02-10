ท็อปสมัครเล่นสาวพร้อมลุย “วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก” ที่นิวซีแลนด์

ยอดนักกอล์ฟสมัครเล่นสาวของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเตรียมลงประชันวงสวิงในศึกใหญ่ รายการ “วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ” ครั้งที่ 8 ณ สนามรอยัลเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อช่วงชิงสิทธิลุยเมเจอร์หญิง 3 รายการใหญ่อย่าง เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น, อามุนดี เอวิยอง แชมเปียนชิพ และ เชฟรอน แชมเปียนชิพ 2026
โดยปีนี้มีนักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นนำ 84 คน จาก 25 ประเทศร่วมประชันฝีมือ ได้แก่ ออสเตรเลีย, จีน, ไชนีส ไทเป, ฟิจิ, กวม, หมู่เกาะคุก, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เลบานอน, มาเลเซีย, มองโกเลีย, เนปาล, ปากีสถาน, ปาปัวนิวกินี, ฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้, ซามัว, สิงคโปร์, เวียดนาม, ศรีลังกา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ไทย และนิวซีแลนด์ เจ้าภาพ โดยมี เจเนธ วอง แชมป์ปีที่แล้วจากมาเลเซีย, ซูมิน โอ มืออันดับ 11 ของโลก ชาวเกาหลีใต้ รองแชมป์ปีที่แล้ว และ ริแอนน์ มาลิซี่ มือ 21 โลกจากฟิลิปปินส์ นำทัพยอดนักกอล์ฟของภูมิภาคลงชิงชัย
ขณะที่นักกอล์ฟสมัครเล่นแถวหน้าของไทยลงแข่งขัน 6 คน ได้แก่ ปริม ปราชญ์นคร (อันดับ 30 โลก), อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ (อันดับ 35 โลก), กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (อันดับ 62 โลก), นิชา กันภัย (อันดับ 117 โลก), ธนานา คชสารมณี (อันดับ 144 โลก) รวมถึง บุษปาพร สุขเติม (อันดับ 163 โลก) ซึ่งได้สิทธิเล่นแทน ภิมพิศา สีสุธรรม ที่ถอนตัวจากการแข่งขัน
ใบหยก-บุษปภาพร สุขเติม นักกอล์ฟวัย 20 ปี จากอีสเทิร์น มิชิแกน ยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา เผยถึงการได้สิทธิแข่งขันวีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ เป็นครั้งที่สอง โดยลงเล่นครั้งแรกที่อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อปี 2021 ว่า “ตื่นเต้นมาก เป็นประสบการณ์ใหม่ๆ อีกรอบ และได้มาเล่นสถานที่ใหม่ๆ และเป็นครั้งแรกที่ได้มาเล่นที่นิวซีแลนด์ด้วย สภาพสนามดีและสวยมาก กรีนค่อนข้างท้าทาย ความยากที่นี่น่าจะเป็นช็อตแอพโพรชเพราะกรีนค่อนข้างใหญ่ มีเนินเยอะ ตอนมาเล่นรายการนี้ครั้งแรกตอนนั้นค่อนข้างเด็ก มาครั้งนี้เตรียมตัวมาดี พอลงซ้อมวันนี้ก็คิดว่าตัวเองทำได้ ตั้งเป้าทำให้ดีที่สุด พยายามโฟกัสในจุดที่ตัวเองพัฒนามาแล้วรวมถึงจุดที่ตัวเองต้องแก้ไข”
ด้าน ริแอนน์ มาลิซี่ มืออันดับ 21 สมัครเล่นโลกวัย 18 ปี ซึ่งสร้างสถิติเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นคนที่สองที่ครองแชมป์ ยูเอส เกิร์ลส์ จูเนียร์ อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ และยูเอส วีเมนส์ อเมเจอร์ ในปีเดียวกัน จะลงเล่นดับเบิลยูเอเอพีเป็นครั้งที่ 6 เจ้าตัวกล่าวว่า “แม้ว่าฉันจะมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บที่หลังในช่วงต้นปี 2025 แต่ก็ใช้เวลาที่เหลือของปีนั้นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฟื้นฟูและกลับมาเล่นอีกครั้ง ตอนนี้ฉันแข็งแรงขึ้นมากแล้ว และมุ่งหน้ามาแข่งขันรายการนี้ด้วยความมั่นใจและตั้งใจที่จะเล่นให้ดีที่สุด ฉันผ่านอะไรมามากมายในช่วงหกปีที่ผ่านมา เผชิญทั้งช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่แย่ ฉันตั้งตารอที่จะลงเล่นรายการนี้ทุกปี และใฝ่ฝันที่จะคว้าแชมป์มาโดยตลอด”
ทั้งนี้แชมป์ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับเมเจอร์ 3 รายการในปี 2026 ได้แก่ รายการเอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น, รายการ อามุนดี เอวิยอง แชมเปียนชิพ และรายการเชฟรอน แชมเปียนชิพ รวมถึงได้รับเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการใหญ่อย่าง ออกัสต้า เนชั่นแนล วีเมส์ อเมเจอร์ และรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ ครั้งที่ 123