พรีเมียร์ลีกเดือดกลางสัปดาห์ แมนฯยูลุ้นหักค้อนยึดท็อปโฟร์ จ่าฝูงอาร์เซนอลบุกรังผึ้ง

ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เดินหน้าความมันแบบไม่มีพัก กับโปรแกรมกลางสัปดาห์ที่อัดแน่นไปด้วยเกมคุณภาพ ระหว่างวันที่ 11–13 กุมภาพันธ์ 2569 โดยแต่ละทีมต่างมีเป้าหมายชัดเจน ทั้งการลุ้นแชมป์ การหนีโซนตกชั้น ไปจนถึงการรักษาโมเมนตัมในช่วงโค้งสำคัญของฤดูกาล แฟนบอลรับชมถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax และบางคู่รับชมได้ทาง ช่อง MONO29
เปิดฉากด้วยเกมที่น่าสนใจพร้อมกัน 3 คู่ใน วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 02.30 น. (คืนวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569) Monomax ถ่ายทอดสดตรงจากสแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ลีดส์ ยูไนเต็ด เกมนี้ “สิงห์บลูส์” ต้องการสามแต้มเพื่อยึดพื้นที่หัวตาราง ขณะเดียวกันที่ฮิลล์ ดิกกินสัน สเตเดียม เอฟเวอร์ตัน ดวลกับ บอร์นมัธ ในศึกทีมโซนกลางตารางที่ใครพลาดอาจเสียตำแหน่ง เกมนี้จึงเน้นความรอบคอบเป็นพิเศษ จากนั้นสายตาแฟนบอลยังจับไปที่อีกหนึ่งคู่บิ๊กแมตช์ย่อม ๆ เมื่อ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ปะทะ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เกมใหญ่ที่วัดกันทั้งแท็กติกและความเฉียบคม โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ก่อนปิดเช้ามืดวันพุธ เวลา 03.15 น. เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เปิดบ้านชน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เกมนี้เต็มไปด้วยแรงกดดันทั้งสองฝั่ง “ปีศาจแดง” ต้องการชัยชนะเพื่อเรียกความมั่นใจและไล่จี้กลุ่มท็อปโฟร์
จากนั้นเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 02.30 น. (คืนวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569) โปรแกรมยังคงอัดแน่นและเข้มข้นไม่แพ้กัน เริ่มจาก แอสตัน วิลลา ปะทะ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน เกมเชิงแท็กติกที่เน้นการครองบอลและการเข้าทำอย่างเป็นระบบ ถัดมา คริสตัล พาเลซ พบ เบิร์นลีย์ ในศึกที่เดิมพันด้วยแต้มสำคัญของทีมโซนล่าง ขณะเดียวกัน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ลงสนามรับมือ ฟูแลม ด้วยเป้าหมายชัดเจนคือการเก็บสามแต้มรักษาเส้นทางลุ้นแชมป์ และ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ปะทะ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส เกมสูสีที่วัดกันเรื่องความละเอียดในจังหวะสุดท้าย ปิดท้าย เวลา 03.15 น. สายตาแฟนบอลจะจับไปที่ ซันเดอร์แลนด์ ซึ่งเปิดบ้านรับการมาเยือนของ ลิเวอร์พูล เกมที่ “หงส์แดง” ต้องการชัยชนะเพื่อไล่จี้กลุ่มหัวตาราง ทั้งหมดนี้รับชมทาง Monomax
ก่อนปิดฉากโปรแกรมกลางสัปดาห์ในเช้ามืด วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 03.00 น.(คืนวันพฤหัสที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569) Monomax ยิงสดเกมระหว่าง เบรนท์ฟอร์ด พบกับ อาร์เซนอล ซึ่ง “ปืนใหญ่” ต้องเน้นความแน่นอน หากหวังเดินหน้าเก็บแต้มอย่างต่อเนื่องในการลุ้นตำแหน่งสำคัญปลายฤดูกาล
