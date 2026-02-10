ทรูวิชั่นส์ นาว เล่นใหญ่!! เปิดแคมเปญ “Dream Come True” ส่งแฟนบอลสัมผัสนัดชิง UEFA Champions League 2025/26 ถึงฮังการี

ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ตอกย้ำการเป็นผู้นำการถ่ายทอดสดคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ด้วยการประกาศจัดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ "Dream Come True" มอบประสบการณ์เหนือระดับ มอบแพ็คเกจทัวร์ชมการแข่งขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศ UEFA Champions League FINAL 2026 ณ สนามปุชคัช อารีนา (Puskás Aréna) ประเทศฮังการี แบบเอ็กซ์คลูซีฟรวม 10 รางวัล
เพื่อเป็นการมอบโมเมนท์สุดพิเศษ ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) พร้อมพาผู้โชคดีสัมผัสประสบการณ์ในฝันระดับพรีเมียม บินลัดฟ้าสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยผู้โชคดีจำนวน 10 ท่าน จะได้รับรางวัลใหญ่เป็นแพ็คเกจทัวร์ประเทศฮังการี 6 วัน 3 คืน พร้อมตั๋วเข้าชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ UEFA Champions League 2025/26 ที่นั่ง Category 1 และ สิทธิ์ Hospitality เข้าห้องรับรอง พร้อมการบริการอาหาร เครื่องดื่ม และความบันเทิงระดับโลก
นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้จากสโมสรดังให้ลุ้นทุกสัปดาห์ รวมมูลค่าของรางวัลตลอดแคมเปญกว่า 1.9 ล้านบาท
พิเศษ!!! สำหรับสมาชิกทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียม ระบบเคเบิ้ล และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ทั้งสมาชิกปัจจุบันและสมาชิกใหม่ รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลตามแพ็คเกจที่สมัคร (1 สิทธิ์ = 1 โอกาสในการลุ้นรางวัล) ดังนี้
• แพ็คเกจ Rental Platinum on mirror รับ 20 สิทธิ์/เดือน
• แพ็คเกจ Rental Gold on mirror รับ 14 สิทธิ์/เดือน
• แพ็คเกจ NOW MAX รับ 15 สิทธิ์/เดือน
• แพ็คเกจ NOW Football Season Pass (1,789-) รับ 15 สิทธิ์
• แพ็คเกจ NOW Football Season Pass (1,289-) รับ 10 สิทธิ์
• แพ็คเกจ NOW Sport Yearly รับสูงถึง 70 สิทธิ์
• แพ็คเกจ NOW Football Final รับ 6 สิทธิ์
• แพ็คเกจ NOW Sport 699 รับ 5 สิทธิ์/เดือน
• แพ็คเกจ NOW Sport 499 รับ 3 สิทธิ์/เดือน
สำหรับสมาชิกที่สมัครแพ็คเกจและชำระค่าบริการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 จะได้รับสิทธิ์คูณจำนวนเดือนย้อนหลัง เช่น หากสมัครแพ็คเกจ NOW MAX ต่อเนื่อง 8 เดือน จะได้รับสิทธิ์สะสมรวมถึง 120 สิทธิ์ทันที (ระบบจะคำนวณสิทธิ์ย้อนหลังสำหรับสมาชิกที่ชำระค่าบริการต่อเนื่อง ตั้งแต่ สิงหาคม 2568 – มีนาคม 2569)
กติกาและการร่วมสนุก
แฟนบอลที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ เพียงสมัครแพ็คเกจที่กำหนดและลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านhttps://www.truevisions.co.th/luckydraw/uclfinal2026
• ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 - วันที่ 31 มีนาคม 2569
• การจับรางวัลใหญ่ : วันที่ 7 เมษายน 2569
• เงื่อนไขสำคัญ: ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีสถานะสมาชิก Active ณ วันที่จับรางวัล และเป็นผู้รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแห่งประวัติศาสตร์จากหน้าจอสู่ขอบสนามนัดชิงในฝันไปกับ ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) หรือ www.truevisions.co.th
#TrueVisionsNow #NowFootball #Football #UEFAChampionsLeague #NowUCLFinal #DreamComeTrueUCLFinal