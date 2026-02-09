ลีซอ-ดัสกร" นำทัพมอบฟุตบอล! ประเดิมโปรเจกต์ "15 ปี FISG ลูกบอลเพื่อน้อง“ สานฝันเด็กไทยทั่วประเทศ

“ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย และ “โก้” ดัสกร ทองเหลา 2 ตำนานทีมชาติไทย ร่วมคิกออฟแคมเปญการกุศลสุดยิ่งใหญ่ "15 ปี FISG ลูกบอลเพื่อน้อง" ตั้งเป้ากระจายลูกฟุตบอล 1,500 ลูก สู่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการก้าวสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพ
ในโอกาสครบรอบ 15 ปีของ FISG (First InterStellar Group) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างรากฐานทางกีฬาที่มั่นคง โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิดหลักคือ "FISG เชื่อในการวางแผนที่ดี เพื่อการเติบโตที่มีทิศทาง" ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี “ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย และ ดัสกร ทองเหลา อดีตนักเตะทีมชาติไทย นำทัพอินฟลูเอนเซอร์ อาทิ , ปาล์ม 3 บาท 5 บาท, แจ็คเล็ก, ต้องซุย, ตูเต้ ตูดูบอลไทย, แฮ็ค SDF, แม็กซ์ ค่อกแค่ก, ผักกาด is here, มะนาว Manaw LFC และ นัทสไปซี่แคท
โดย ลีซอ อดีตดาวยิงระดับตำนานทัพช้างศึก เผยถึงเป้าหมายของโครงการในฐานะผู้นำทัพครั้งนี้ว่า "ลูกบอลลูกหนึ่งอาจไม่ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบ แต่ผมเชื่อมั่นว่ามันสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กคนหนึ่งได้จริงๆ การที่เขาได้มีลูกฟุตบอลเป็นของตัวเองหรือมีไว้ฝึกซ้อมที่โรงเรียน คือจุดเริ่มต้นของการสร้างฝันและวินัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต"
ขณะที่ กนกรัตน์ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวแสดงความขอบคุณคณะผู้จัดงานว่า "ในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางปะอิน ต้องขอขอบคุณทาง FISG ที่เลือกโรงเรียนของเราเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งมอบสิ่งดีๆ ลูกฟุตบอลเหล่านี้มีค่าสำหรับเด็กๆ อย่างมาก เพราะหลายคนมีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพ แต่ยังขาดอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมที่เพียงพอ การสนับสนุนครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เด็กได้ออกกำลังกาย แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขากล้าที่จะฝันและวางแผนอนาคตของตัวเองต่อไป"
สำหรับการดำเนินงานในระยะแรก FISG พร้อมด้วยคณะอินฟลูเอนเซอร์ ได้เดินทางไปประเดิมส่งมอบแรงบันดาลใจ ณ โรงเรียนบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการมอบลูกฟุตบอลจำนวน 100 ลูก ให้แก่ตัวแทนนักเรียนและคณะครู เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมฟุตบอลของทางโรงเรียน
ทั้งนี้ FISG (First InterStellar Group) ยังคงเดินหน้าแจกจ่ายลูกฟุตบอลให้ครบตามเป้าหมาย 1,500 ลูก โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษาทั่วประเทศไทยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาฟุตบอล สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการสนับสนุนลูกฟุตบอลจากทางโครงการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ Link: bit.ly/4sVjreV