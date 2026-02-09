บีจีปทุมฯ ประกาศแยกทาง “อิชิอิ” ตั้ง “วูโยวิช” เป็นผู้ฝึกสอนคนใหม่

สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทีมดังแห่งศึกฟุตบอลไทยลีก 1 ประกาศแยกทางกับ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีม อดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อย หลังเข้ามารับงานเมื่อเดือนตุลาคม 2025 โดยสโมสรได้โพสต์เฟซบุ๊ค ยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเย็นวันที่ 9 ก.พ.2569 พร้อมกับโพสต์แต่งตั้ง วลาดิเมียร์ วูโยวิช เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ทันที ช่วงเวลาอีกไม่กี่นาทีต่อ
ทั้งนี้ในโพสต์แรก ที่แยกทางกับ อิชิอิ มีใจความว่า “ขอขอบคุณ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมที่ทุ่มเทเพื่อสโมสรฯ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และขออวยพรให้ อิชิอิ โชคดีและประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป”
หลังจากนั้น สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ได้โพสต์ประกาศแต่งตั้ง วลาดิเมียร์ วูโยวิช เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรอย่างเป็นทางการ โดย วลาดิเมียร์ วูโยวิช เริ่มต้นเส้นทางงานโค้ชกับสโมสรพีเอสไอเอ็ม ยอกยาการ์ตา ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี 2019 ก่อนไปรับงานคุมทีมในเลบานอนกับ ซาลาม ซการ์ตา และ เรซซิ่ง คลับ เบรุต ในปี 2021 และ 2023 ตามลำดับ จากนั้นปี 2025 เจ้าตัวไปคุมทัพ เอฟเค อับดิช-อาตา คานต์ สโมสรในประเทศคีร์กีซสถาน
กระทั่งช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูกาล 2025/26 วลาดิเมียร์ วูโยวิช ได้เริ่มงานกับสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในฐานะผู้ช่วยโค้ช ก่อนได้รับโอกาสคุมทีมชั่วคราวในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ก่อนที่ล่าสุดจะเปิดตัวในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด อย่างเป็นทางการ