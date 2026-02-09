ลูกเด้งสาวเขต 10 กทม. ตบชนะ ยโสธร 3-1 คู่ คว้าทองกีฬานักเรียนแห่งชาติ

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2569 "ฅนบุรีรัมย์เกมส์" ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 มีผลการแข่งขัน ดังนี้
เทเบิลเทนนิส ที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ประเภททีมหญิง เป็นการพบกันระหว่าง เขต 10 กทม. กับ เขต 3 จ.สโยธร โดยทีมลูกเด้งเขต 10 กทม. ที่นำโดย พชรพร ชาญวานิชบริการ ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทย พาทีมสาวเมืองหลวง ตบเอาชนะ เขต 3 จ.ยโสธร ไป 3-1 คู่ คว้าเหรียญทองไปครอง, เหรียญเงินตกเป็นของ เขต 3 จ.ยโสธร , เหรียญทองแดง เขต 5 จ.ลำพูน และ เขต 2 จ.ชลบุรี, ประเภททีมชาย ทอง เขต 2 จ.สมุทรปราการ ชนะ เขต 4 จ.อุดรธานี 3-1 คู่, เงิน เขต 4 จ.อุดรธานี, ทองแดง เขต 3 จ.นครราชสีมา และ เขต 10 กทม.
วู้ดบอล ที่โรงเรียนภัทรบพิตร ประเภทบุคคลชาย ทอง อัศนัย เจตนา เขต 3 จ.นครราชสีมา, เงิน ขจรศักดิ์ คืนตัก เขต 9 จ.ตรัง, ทองแดง ราชวัตร สุดใจ เขต 7 จ.กาญจนบุรี และ อธิวัตร ศรีโย เขต 4 จ.ขอนแก่น, ประเภทบุคคลหญิง ทอง อุษณิษา สุดใจ เขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี, เงิน อิสริยา คงเพิ่ม เขต 9 จ.ตรัง, ทองแดง สุทธิกานต์ สิงหา เขต 10 กรุงเทพมหานคร และ พรรณพัชร จิตรจำเริญ เขต 7 จ.กาญจนบุรี
เทควันโด ที่หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ประเภทเฟเธอร์เวท ชาย รุ่นน้ำหนัก 55 กก. ทอง สิทธิกร ร่มพยอม เขต 1 จ.นนทบุรี, เงิน ทิวากร ฉัตรานุฉัตร เขต 4 จ.ขอนแก่น, ทองแดง สุรพิชญ์ ไร่ลือคำ เขต 5 จ.เชียงราย และ ภัทรเมษ โชติช่วง เขต 3 จ. อุบลราชธานี, เฟเธอร์เวท หญิง รุ่นน้ำหนัก 49 กก. ทอง ณิชนันทน์ ปิ่นสุวรรณ เขต 1 จ.นนทบุรี, เงิน ณิชารีย์ วงศ์รัตนชาติ เขต 2 จ.ชลบุรี, เงิน ฐิติกานต์ สิลาโส เขต 7 จ.นครปฐม และ ธนวดี แก้วพุฒ เขต 6 จ.นครสวรรค์, ประเภทแบนตั้มเวท ชาย รุ่นน้ำหนัก 51 กก. ทอง นิติภูมิ ไชยโยธา เขต 1 จ.ปทุมธานี, เงิน ฐากร ฟองภู่ เขต 6 จ.สุโขทัย, ทองแดง ศุภวิชญ์ อุทชัยยา เขต 2 จ.ชลบุรี และ มาร์โค่ กาลพัฒน์ ชิทาดินี่ เขต 8 จ.ชุมพร ,แบนตั้มเวท หญิง รุ่นน้ำหนัก 46 กก. ทอง พรปภัทร สว่างศรี เขต 1 จ.ลพบุรี, เงิน ปนัดดา บุตรส เขต 2 จ.ชลบุรี, ทองแดง พริษฐณพร แหยมชอบใจ เขต 3 จ.บุรีรัมย์ และ เบญญาพร แซ่ลิ่ม เขต 9 จ.สงขลา
กรีฑา ที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พุ่งแหลน ชาย ทอง ศุภนัฐ โครตชมภู เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 55.77 ม., เงิน นครินทร์ สุขแก้ว เขต 9 จ.สงขลา สถิติ 55.75 ม., ทองแดง ภัทรพล พรอิทธิกิจ เขต 5 จ.เชียงราย สถิติ 55.22 ม., กระโดดไกล ชาย ทอง ศุภากร กองเกิน เขต 2 จ.ชลบุรี สถิติ 7.17 ม., เงิน วัชรพงศ์ สุขจิตร เขต 9 จ.ตรัง สถิติ 6.91 ม., ทองแดง ณวัฒน์ หีมเอียด เขต 3 จ.ชัยภูมิ สถิติ 6.7 ม., วิ่งวิบาก 2,000 ม. ชาย ทอง สิปปกร ไชยธงยศ เขต 4 จ.บึงกาฬ เวลา 6.15.38 น., เงิน ทีปกร คงโอ เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช เวลา 6.20.90 น., ทองแดง จิตติภาคย์ โชติประภัสร์ เขต 10 กทม. เวลา 6.22.55 น., วิ่งวิบาก 2,000 ม. หญิง ทอง กมลลักษณ์ พานศรี เขต 4 จ.ขอนแก่น เวลา 7.39.19 น., เงิน รจิตศรี บงกชทองแก้ว เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 7.51.60 น., ทองแดง พวงเพ็ญ ไชยวงค์ เขต 4 จ.นครพนม เวลา 8.08.28 น., วิ่ง 800 ม. ชาย ทอง ปรมะ เพชรขวัญ เขต 9 จ.พัทลุง เวลา 1.58.92 น., เงิน วันเฉลิม กล่ำสนอง เขต 7 จ.นครปฐม เวลา 1.59.25 น., ทองแดง ชัชพงศ์ เวียงจันทึก เขต 3 จ.บุรีรัมย์ เวลา 1.59.91 น., 800 ม. หญิง ทอง ฤดี เนตรไทย เขต 3 จ.อุบลราชธานี เวลา 2.14.35 น., เงิน อิงฟ้า บริภัณฑ์ เขต 2 จ.ชลบุรี เวลา 2.23.38 น., ทองแดง ปริยรัชต์ กุทอง เขต 3 จ.อุบลราชธานี เวลา 2.24.76 น.
ยกน้ำหนัก ที่โดมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ รุ่น 63 กก.หญิง สแนทช์ ทอง กนิษฐา แซ่ตั๊ง เขต 2 จ.ชลบุรี สถิติ 80 กก., เงิน อภิชญา มังสุไร เขต 1 จ.อ่างทอง สถิติ 67 กก., ทองแดง ญาโณทัย แสงทอง เขต 7 จ.สุพรรณบุรี สถิติ 66 กก., คลีนแอนด์เจิร์ค ทอง กนิษฐา แซ่ตั๊ง เขต 2 จ.ชลบุรี สถิติ 95 กก., เงิน อภิชญา มังสุไร เขต 1 จ.อ่างทอง สถิติ 82 กก., ทองแดง กัญญาณัฐ กองจันทร์ เขต 5 จ.เชียงใหม่ สถิติ 81 กก., น้ำหนักรวม ทอง กนิษฐา แซ่ตั๊ง เขต 2 จ.ชลบุรี สถิติ 175 กก., เงิน อภิชญา มังสุไร เขต 1 จ.อ่างทอง สถิติ 149 กก., ทองแดง ญาโณทัย แสงทอง เขต 7 จ.สุพรรณบุรี สถิติ 139 กก., รุ่น 88 กก.ชาย สแนทช์ ทอง ฤกษ์ชัย นุ่นมา เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช สถิติ 111 กก., เงิน จตุพร มานะจิตรพันธ์ เขต 2 จ.ชลบุรี สถิติ 110 กก., ทองแดง จักรกวี ศรีหาร้กษ์ เขต 3 จ.ยโสธร สถิติ 103 กก., คลีนแอนด์เจิร์ค ทอง ฤกษ์ชัย นุ่นมา เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช สถิติ 141 กก., เงิน จตุพร มานะจิตรพันธ์ เขต 2 จ.ชลบุรี สถิติ 140 กก., ทองแดง พศภพ พาลโนรี เขต 7 จ.สุพรรณบุรี สถิติ 130 กก., น้ำหนักรวม ทอง ฤกษ์ชัย นุ่นมา เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช สถิติ 252 กก., เงิน จตุพร มานะจิตรพันธ์ เขต 2 จ.ชลบุรี สถิติ 250 กก., ทองแดง พศภพ พาลโนรี เขต 7 จ.สุพรรณบุรี สถิติ 232 กก.
ว่ายน้ำ ที่สระว่ายน้ำสนาม 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา กรรเชียง 50 ม. ชาย ทอง ธนภัทร พิณเสนาะ เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 26.36 วิ. (ทำลายสถิติเดิมที่ทำไว้เมื่อ พ.ศ. 2563 ของ ปรีดียาธร อบเชย เวลา 26.97 วิ.), เงิน ณัฐภูมิ ตั้งกิติกุล เขต 10 กทม. เวลา 27.66 วิ., ทองแดง ภาณุพงศ์ จรัสศรี เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 27.73 วิ., กรรเชียง 50 ม. หญิง ทอง นภัค ไสยาวงศ์ เขต 10 กทม. เวลา 30.68 วิ., เงิน พลอยปภัส ทองแดง เขต 10 กทม. เวลา 30.83 วิ., ทองแดง ชลกร นิลสุวรรณ เขต 6 จ.นครสวรรค์ เวลา 31.40 วิ., ผีเสื้อ 200 ม. ชาย ทอง ปาณัสม์ มั่นพุทธคุณ เขต 10 กทม. เวลา 2.06.58 น., เงิน นิธิศ สิริสุวรรณกิจ เขต 10 กทม. เวลา 2.10.18 น., ทองแดง นราธิป จันทบุรี เขต 7 จ.สุพรรณบุรี เวลา 2.12.31 น., ฟรีสไตล์ 1,500 ม. ชาย ทอง คมชาญ วิชาชัย เขต 10 กทม. เวลา 16.24.79 น., เงิน นิธิศ สิริสุวรรณกิจ เขต 10 กทม. เวลา 16.41.46 น., ทองแดง ทรงธรรม รักความสุข เขต 2 จ.ชลบุรี เวลา 16.49.00 น.