“ปวิธ” จบรองแชมป์ ฟิลิปปินส์ แชมเปี้ยนชิพ เปิดฤดูกาลเอเชียน ทัวร์

ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ จบรองแชมป์ ฟิลิปปินส์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ เปิดฤดูกาลเอเชียน ทัวร์ 2026 ที่สนามวัควัค กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะที่โทรฟี่แชมป์เป็นของ วูยอง โช โปรกอล์ฟจากเกาหลีใต้ ประเดิมชัยชนะไปด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 277
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ ฟิลิปปินส์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ เปิดฤดูกาล 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 15 ล้านบาท ณ สนามวัควัค กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 7,188 หลา พาร์ 72 ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฎว่า โปรไช้-ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ เก็บรอบสุดท้ายได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 จบด้วยสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 281 รั้งรองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 55,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 1.65 ล้านบาท ประเดิมรายการแรกของปีให้กับตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยม
ขณะที่ วูยอง อดีตนักกอล์ฟทีมชาติเจ้าของเหรียญทองเอเชียน เกมส์ 2024 จากเกาหลีใต้ ซึ่งออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ตามหลังผู้นำสองสโตรค แม้ประเดิมไม่ดีเสียโบกี้ในหลุมแรก แต่แก้ตัวทำ 6 เบอร์ดี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 67 แซงคว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 277 รับเงินรางวัลไป 90,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.7 ล้านบาท
โปรหนุ่มดาวรุ่งวัย 24 ปีเผยหลังคว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ เป็นครั้งแรกว่า “ผมรู้สึกดีมากๆ นี่เป็นรายการแรกของผมในปี 2026 ผมเริ่มต้นฤดูกาลได้ดีมากและสนุกกับมันมากๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดในเกมของผมวันนี้คือการเซฟพาร์ที่หลุม 11 และ 12 ที่หลุม 11 ผมแค่อยากทำโบกี้ แต่โชคดีที่ทำพาร์ได้ ส่วนหลุม 12 ทำพาร์ได้ก็สำคัญมากเช่นกัน นั่นเป็นเหตุผลที่ผมชนะในครั้งนี้”
ทางด้านปวิธ เจ้าของสองแชมป์เอเชียน ทัวร์ กล่าวว่า “วันนี้ผมเล่นได้ดีที่สุดแล้ว ตีเหล็กได้ดี ทำให้ตัวเองมีโอกาส ผมตีลูกลงแฟร์เวย์และหวังว่าพัตต์จะลง ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับวูยองด้วย เขาพัตต์ลูกสำคัญๆ ได้ดีมากในช่วงเก้าหลุมหลัง ส่วนผมพยายามเรียกโมเมนตัมกลับคืนมา แต่ก็ทำไม่ได้”
ขณะที่ ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย ตีประคองเข้ามาอีเวนพาร์ 72 รวมสี่วันมี 2 อันเดอร์พาร์ 286 รั้งอันดับ 5 ร่วมกับผู้เล่นอีก 3 คน โดยมี ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ ผู้นำสองวันแรก และ สาริศ สุวรรณรัตน์ ตามมาที่อันดับ 9 ร่วม ด้วยสกอร์รวมคนละ 1 อันเดอร์พาร์ 287