"สุชัย" ตบรางวัลทีมเดวิสคัพไทยลิ่วเวิลด์กรุ๊ป 2 เอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นหวังเห็นเหรียญรางวัล

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2569 "บิ๊กสุชัย" นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลตอบแทนความสำเร็จซึ่งเป็นเงินส่วนตัวของนายสุชัย โดยมอบให้แก่ คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย ที่เอาชนะ ทีมชาติเปอร์โตริโก 4-0 พร้อมคว้าสิทธิ์เลื่อนขึ้น เวิลด์ กรุ๊ป 2 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
นายสุชัย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยทุกคนที่ช่วยกันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ขอให้รักษาคุณภาพ และมาตรฐานการเล่นเอาไว้ เพื่อการแข่งขันรายการต่อไป โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 ก.ย. - 4 ต.ค. 2569 ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่อยากให้ทีมชาติไทยมีโอกาสได้เหรียญรางวัล
ในโอกาสนี้ ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ อาทิ พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา, พลเอก ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์, พลโท อุชุกร สาครนาวิน 3 อุปนายกสมาคมฯ และ ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ร่วมในพิธีด้วย
ด้าน ทีมเดวิสคัพไทยชุดนี้ ประกอบด้วย พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการอำนวยการสมาคมฯ ในฐานะผู้จัดการทีม ร่วมด้วย ภราดร ศรีชาพันธุ์ กัปตันทีม, ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ ผู้ฝึกสอน และ นายพันธุ์ทิวา ชาวอุทัย เจ้าหน้าที่ทีม และเทรนเนอร์ ส่วนนักกีฬา ได้แก่ แม็กซิมัส ภราพล โจนส์, กษิดิศ สำเร็จ, ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์, วิชยา ตรงเจริญชัยกุล และ ปรัชญา อิสโร