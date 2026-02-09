"ซีฮอว์กส" ชำระแค้น ซูเปอร์ โบว์ล 49 ซิวแชมป์สมัย 2

ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส ฉลองแชมป์ซูเปอร์ โบว์ล สมัยที่ 2 ของประวัติศาสตร์แฟรนไชส์ หลังเอาชนะ นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ ขาดลอย 29-13 ที่สนามลีวายส์ สเตเดียม วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ตามเวลาไทย
ทีมป้องกัน "เดอะ ดาร์ก ไซด์ (Dark Side) อุ้ม แซม ดาร์โนลด์ ควอเตอร์แบ็ก และพลพรรค ซีฮอว์กส ซิวโทรฟี "วินซ์ ลอมบาร์ดี" โดย เดวอน วิเธอร์สปูน คอร์เนอร์แบ็ก, เดอริค ฮอลล์ กับ ไบรอน เมอร์ฟี คู่หูไลน์แบ็คเกอร์ และลูกทีมของ ไมค์ แม็คโดนัลด์ เฮดโค้ช เล่นงาน เดร็ก เมย์ ควอเตอร์แบ็ก นิว อิงแลนด์ ชำระแค้นศึกซูเปอร์ โบว์ล XLIX (49)
ดาร์โนลด์ ขว้าง 1 ทัชดาวน์ ให้ เอเจ บาร์เนอร์ ขณะที่ เคนเน็ธ วอล์คเกอร์ ที่ 3 วิ่งระยะ 135 หลา และ เจสัน ไมเออร์ส สร้างประวัติศาสตร์ ซูเปอร์ โบว์ล โดยเตะ 5 ฟิลด์โกล
ด้าน วอล์คเกอร์ กลายเป็นรันนิงแบ็กคนแรกคว้าผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ซูเปอร์ โบว์ล นับตั้งแต่ เทอร์เรลล์ เดวิส ตำนาน เดนเวอร์ บรองโกส์ ปี 1998
อูเชนนา เอ็นโวซู ตอกฝาโลงสนิท โดยเก็บบอลจังหวะสอง หลัง วิเธอร์สปูน ตบแขนของ เมย์ แล้ววิ่งย้อน 45 หลาถึงเอนด์ โซน
ซีแอตเทิล คว้าแชมป์ซูเปอร์ โบว์ล ครั้งแรกรอบ 12 ปี นับตั้งแต่ทีมรับชุด "ลีเจียน ออฟ บูม" แต่ถูก แพทริออตส์ ขัดขวางการป้องกันแชมป์ โดย มัลคอล์ม บัตเลอร์ อินเทอร์เซ็ปต์ รัสเซลล์ วิลสัน ตรงเส้นโกลไลน์ และยังไม่เคยทะลุถึงซูเปอร์ โบว์ล นับจากนั้น
ดาร์โนลด์ กลายเป็นควอเตอร์แบ็กแชมป์ซูเปอร์ โบว์ล คนแรกของ เอ็นเอฟแอล (NFL) ดราฟต์ปี 2018 แซง จอช อัลเลน, เบเกอร์ เมย์ฟิลด์ และ ลามาร์ แจ็คสัน
เกมนี้ ซีฮอว์กส แซ้ก เมย์ 6 ครั้ง รวม ฮอลล์ กับ เมอร์ฟีย์ คนละ 2 ครั้ง โดยเพลย์ สตริป-แซ็กของ ฮอลล์ ท้ายควอเตอร์ 3 นำไปสู่ฟิลด์โกลระยะสั้น และ ดาร์โนลด์ ขว้างทัชดาวน์ 16 หลา ให้ บาร์เนอร์ นำห่าง 19-0
อินเทอร์เซ็ปต์ของ จูเลียน เลิฟ นำไปสู่อีกหนึ่งฟิลด์โกล หนีไปเป็น 22-7 เหลือเวลา 5 นาที 35 วินาที
ตามหลัง 0-19 เมย์ และทีมบุก นิว อิงแลนด์ ตีไข่แตกโดยขว้างทัชดาวน์ 35 หลา ให้ ฮอลลินส์ ลดช่องว่างเหลือ 7-19
อย่างไรก็ตาม เมย์ ดีกรีรองผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ฤดูกาลปกติ ฝีมือยังห่างไกลเกินกว่าพา แพทริออตส์ คัมแบ็ก หลังมีโอกาสตีตื้น แต่ตัดสินใจผิดพลาดขว้างให้ปีกที่ถูกคุม 3 คนเสียอินเทอร์เซ็ปต์ ส่งผลให้ตามหลัง 15 แต้ม เมื่อได้บอลกลับมาบุกขณะเหลือเวลา 5 นาที 35 วินาที
จากนั้น เอ็นโวซู ทำทัชดาวน์ปิดเกม และ เมย์ ขว้างทัชดาวน์ 7 หลา ให้ รามอนเดร สตีเวนสัน รันนิงแบ็ก ช่วงท้ายเกม เพียงเพื่อทำให้ผลต่างสกอร์น้อยลง