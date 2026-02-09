“บิ๊ก สระบุรี” ขอบคุณทุกคะแนนโหวต แม้สอบตกไม่ได้รับเลือกเข้าสภา

“บิ๊ก สระบุรี” หรือ อรรถสิทธิ์ มหิทธิ อดีตแชมป์โลกสนุกเกอร์สมัครเล่น ที่ฉีกภาพของนักกีฬาลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี เขต 3 ในนามพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊คขอบคุณทุกคะแนนเสียง พร้อมแสดงสปิริตยอมรับกับผลการเลือกตั้งที่ไม่เป็นดังหวัง หลังตัวเองพลาดได้รับเลือกให้เป็น สส.ในพื้นที่เขต 3 ของจังหวัดสระบุรี
“บิ๊ก สระบุรี” โพสต์ระบุว่า “ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มีค่า ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องชาวสระบุรีเขต 3 ได้มอบให้ผม ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจจริง
ขอบคุณทุกท่านที่เปิดบ้านต้อนรับ ขอบคุณที่เล่าเรื่องราว ปัญหา และความหวังให้ฟัง แม้วันนี้จะยังไปไม่ถึงเส้นชัย แต่หัวใจผมที่อยากทำเพื่อพี่น้องประชาชนจะไม่เปลี่ยนไปไหน
ผมเคารพในการตัดสินใจของพี่น้องทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับ #เฮียเม้ง ด้วยครับ ผมพร้อมจะอยู่เคียงข้างพี่น้อง และยังคงเดินหน้าช่วยกันดูแลและพัฒนา #สระบุรี
ทุกบทบาทที่ทำได้ครับ”
สำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สส.เขต 3 จังหวัดสระบุรี อย่างเป็นทางการ หลังนับไปแล้ว 66,275 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 95 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ จากพรรคภูมิใจไทย มีคะแนนนำเป็นอันดับ 1 ที่ 35,796 คะแนน ส่วน “บิ๊ก สระบุรี” หรือ อรรถสิทธิ์ มหิทธิ อยู่ในอันดับที่ 2 มี 18,381 คะแนน