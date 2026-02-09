มาสคอตไทยเจ๋งชนะกระโดดไกลศึกกีฬามาสคอตมหาสนุกไทย-ญี่ปุ่น ครั้งแรกในไทย

บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด (BalloonART) ผู้นำด้านการผลิตและบริหารจัดการมาสคอตครบวงจร จัดงาน “Character & Mascot Games 2026” การแข่งขันกีฬามาสคอตมหาสนุกไทย-ญี่ปุ่นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Unity in Cuteness & Friendship” โดยมีเหล่ากองทัพมาสคอตกว่า 35 คาแรคเตอร์ และแฟนคลับเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในมหกรรม Japan Expo Thailand 2026
นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ผู้ร่วมพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์และมาสคอตสู่ระดับสากล ฮิโรมิ คาโนะ CEO & ผู้ก่อตั้ง KIGURUMI.BIZ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและผู้นำนวัตกรรมมาสคอตจากประเทศญี่ปุ่น, ยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ และ คุณโทโมมิ โคบายาชิ CEO บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด (G-Yu Creative) หัวเรือใหญ่ผู้จัดงาน JAPAN EXPO THAILAND ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงซอฟต์พาวเวอร์ไทย-ญี่ปุ่น, ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในฐานะพันธมิตรด้านสถานที่ (Strategic Venue Partner) ที่ร่วมสนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ใจกลางกรุงเทพฯ และ คุณวรสรวง สมัตถพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณจิรฐา โลหะพรหม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด (BalloonART) ในฐานะผู้จัดงานหลัก ร่วมงานด้วย
คุณวรสรวง สมัตถพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณจิรฐา โลหะพรหม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด กล่าวว่า “Character & Mascot Games 2026” ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้เข้าชมงานเท่านั้น แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพของ ‘Character Marketing’ ในประเทศไทย เรามุ่งหวังให้กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับวงการคาแรคเตอร์ไทยสู่มาตรฐานสากล และเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างมูลค่าทางการตลาดให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์มาสคอตทุกภาคส่วน”
โดยไฮไลท์การแข่งขันกีฬามาสคอตสุดมหาสนุก ได้แก่ Super Jump (กระโดดสุดพลัง) ผลปรากฏว่า น้องวัตต์ดี (มาสคอตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) และ น้อง โรโร่ (มาสคอตสินเชื่อส่วนบุคคล Promise) 2 มาสคอตจากไทยคว้าแชมป์ไปครอง ส่วน Mascot Relay (วิ่งผลัดมหาสนุก) BizBear หมีแดง (มาสคอตจากญี่ปุ่น) ผนึกกำง โมจี้ ช็อคโค (มาสคอตระดับสากล), Oishi Neko (มาสคอตจากองค์กร), PlaPla TooToo (มาสคอตจากแม่กลอง) เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 คว้าแชมป์ไปครอง นอกจากนั้นยังมีการแข่งขัน Penalty Shootout (ดวลจุดโทษระทึกใจ) และ Tug of War (ศึกชักกะเย่อแห่งมิตรภาพ) อีกด้วย
ซึ่งภายในงานยังเต็มไปด้วยความสดใส เริ่มต้นด้วยขบวนพาเหรด Mascot Parade by Balloon Art ที่รวมคาแรคเตอร์ชื่อดังระดับสากลอย่าง BizBear จากญี่ปุ่น, Warbieyama, และ ShewSheep พร้อมด้วยกลุ่มมาสคอตขวัญใจแฟนคลับ T-POP อย่าง Polcasan, Permpoon และ Avocean รวมถึงมาสคอตตัวแทนจังหวัดที่เดินทางมาร่วมสร้างสีสัน
สำหรับความสำเร็จของ “Character & Mascot Games 2026” ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ บอลลูนอาร์ท ในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการจัดกิจกรรมนันทนาการที่สร้างสรรค์ (Imagineering Make Wow) และตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจัดการมาสคอตระดับแนวหน้าของประเทศ แฟนๆ สามารถติดตามข่าวสารการจัดงานความนุ่มฟูได้ที่ บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด เว็บไซต์: www.balloonartthai.com Line: @balloonart