"วอล์คเกอร์" ตัววิ่งคนแรกรอบ 28 ปี คว้า MVP ซูเปอร์ โบว์ล

เคนเน็ธ วอล์คเกอร์ ที่ 3 ของ ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส กลายเป็นรันนิงแบ็กคนแรกคว้าผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ศึกซูเปอร์ โบว์ล นับตั้งแต่ เทอร์เรลล์ เดวิส ของ เดนเวอร์ บรองโกส์ ปี 1998 หลังตะลุย 131 หลา รับบอล 26 หลา ถล่ม นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ ขาดลอย 29-13 ที่สนามลีวายส์ สเตเดียม วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ตามเวลาไทย
วอล์คเกอร์ เป็นรันนิงแบ็ก MVP ซูเปอร์ โบว์ล คนที่ 8 รวมทั้งหมด
ซีฮอว์กส เหนือกว่า แพทริออตส์ ทั้งทีมรับและทีมพิเศษ แต่ทีมบุกน่าผิดหวังแทบทั้งเกม โดย แซม ดาร์โนลด์ ควอเตอร์แบ็ก ขว้างบอลสำคัญๆ ไม่ตรงเป้า เป็นเหตุให้ ซีแอตเทิล ทำทัชดาวน์ไม่ได้ตลอด 3 ควอเตอร์แรก
ผลงานของ วอล์คเกอร์ ช่วยให้กองเชียร์ ซีฮอว์กส หายใจโล่งขึ้นเล็กน้อยเมื่อถึงควอเตอร์ 4 การวิ่งของเขานำไปสู่ฟิลด์โกลของ เจสัน ไมเออร์ส ผู้สร้างประวัติศาสตร์เตะ 5 ฟิลด์โกล สถิติสูงสุดเฉพาะรอบชิงชนะเลิศ
วอล์คเกอร์ ฉายแววถูกที่ถูกเวลา เนื่องจากกำลังจะกลายเป็นฟรีเอเจนต์ และเสริมโปรไฟล์ด้วยแชมป์ซูเปอร์ โบว์ล หลังก้าวมาเป็นตัวแทน แซ็ค ชาร์บอนเนต ที่บาดเจ็บพักทั้งซีซันตั้งแต่รอบดิวิชันแนล สายเอ็นเอฟซี (NFC)
วอล์คเกอร์ อยู่กับ ซีฮอว์กส ตั้งแต่ถูกดราฟต์รอบแรก ปี 2022 จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สเตท คัมแบ็กจากจุดตกต่ำฤดูกาล 2024 หลังบาดเจ็บข้อเท้า และพิสูจน์ตัวเองโดยวิ่งเกิน 1,000 หลา เฉพาะ 1 ซีซันครั้งแรก นับตั้งแต่เป็นรุกกี้ (ผู้เล่นปีแรก)
วอล์คเกอร์ ลงเล่นเพลย์ออฟ 3 เกม ทำระยะ 313 หลา จากการถือบอล 65 ครั้ง