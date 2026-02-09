xs
ตัวแม่มาเอง!! "เลดี้ กาก้า" จอย "แบด บันนี" โชว์พักครึ่งซูเปอร์ โบว์ล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แบด บันนี ศิลปินชาวเปอร์ติโก ได้แขกรับเชิญอย่าง เลดี้ กาก้า และ ริคกี มาร์ติน เซอร์ไพรส์ผู้ชมระหว่าง ฮาล์ฟ ไทม์ โชว์ ศึกซูเปอร์ โบว์ล LX (60) ที่สนามลีวายส์ สเตเดียม เช้าวันจันทร์ที่ 9 กันยายน ตามเวลาไทย

ไฮไลท์สำคัญของอีเวนท์ ขณะเพลงฮิต "Monaco" ของ แบด บันนี ดังขึ้น เลดี้ กาก้า ปรากฏตัวในชุดเดรสสีฟ้า แล้วร้องเพลง "Die with a Smile" ผลงานฟีเจอริงกับ บรูโน มาร์ส ด้วยเสียงดนตรีจังหวะซัลซา

ขณะที่ ริคกี มาร์ติน ขับร้องเพลง "Lo Que Pasó a Hawaii" บทเพลงปลุกใจเรียกร้องเอกราชของชาวเปอร์โต ริโก

ฉากหลังของ มาร์ติน มีชาวจิบารอสปีนเสาไฟฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของเหตุไฟฟ้าดับ และระบบไฟฟ้าขัดข้องบ่อยๆ ของ เปอร์โต ริโก ถัดมาเป็นการแสดงเพลง "El Apagon" สื่อถึงผลกระทบของพายุเฮอร์ริเคน "มาเรีย" ความคับแค้นและความโกรธต่อปัญหาไฟฟ้าดับเรื้อรัง
















