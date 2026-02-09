“มนัญชญา” ซิวแชมป์หวดมุมไบ แก้มือสำเร็จหลังปีก่อนอกหักในรอบชิงฯ

"ไหม" มนัญชญา สว่างแก้ว นักเทนนิสไทย มือ 236 ของโลก คว้าแชมป์หญิงเดี่ยว เทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิ้ลยูทีเอทัวร์ 125 รายการ "แอล แอนด์ ที มุมไบ โอเพ่น" ชิงเงินรางวัลรวม 115,000 ดอลลาร์สหรัฐ (3.5ล้านบาท) ที่อินเดีย มาครองได้สำเร็จ หลังเอาชนะ ลิลลี่ แทกเกอร์ ดาวรุ่ง วัย 17 ปี จากออสเตรีย มือ 128 ของโลก และเป็นมือวางอันดับ 7 ของรายการ ไปได้ 2-0 เซต 6-4, 6-3
“ไหม” ที่เป็นรองแชมป์รายการนี้เมื่อปีก่อนคว้าแชมป์ระดับดับเบิ้ลยูทีเอทัวร์ 125 ได้เป็นครั้งแรก รับเงินรางวัล 15,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 490,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก 125 คะแนน และยังนับเป็นแชมป์ที่ 2 ในปี 2026 ต่อจากไอทีเอฟ W75 เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ มนัญชญา ที่มีอันดับโลกมือคู่ 398 ของโลก ยังจับคู่กับ นิโคล ฟอสซา ฮูเออร์โก มือคู่อันดับ 99 ของโลก จากอาร์เจนตินา ลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศด้วย น่าเสียดายที่สุดท้ายพลาดแชมป์หญิงคู่ไป หลังคู่ของ ”ไหม“ พ่ายให้กับ โพลินา ยาเชนโก มือคู่ 255 ของโลก กับ เอเลนา ไพรดานกินา คู่มือ 75 ของโลก ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ไป 1-2 เซต 6-7 ไทเบรก 3-7, 6-1 และซูเปอร์ไทเบรก 5-10 พลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดาย
ขอบคุณภาพ : Maharashtra State Lawn Tennis Association