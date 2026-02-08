"ชุลีตา -ชยพล" คู่ลีลาศเมืองกรุงคว้าทองกีฬานักเรียน "ฅนบุรีรัมย์เกมส์"

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2569 "ฅนบุรีรัมย์เกมส์" ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 มีผลการแข่งขัน ดังนี้
ลีลาศ ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทสแตนดาร์ด Junior II Class B ทอง ชุลีตา ซานเชส กับ ชยพล สราญเลิศ เขต 10 กทม., เงิน ณฐมน มั่นหมั่น กับ ปารุสก์ สุนทราลักษณ์ เขต 10 กทม., ทองแดง อัครวินท์ กอธรรมรังษี กับ ณจันทร์ ดำรงชัย เขต 10 กทม., ประเภทลาติน อเมริกัน Youth Class A ทอง สุวรรณภูมิ บัวหลวง กับ ศิรภัสสร กลิ่นนิรัญ เขต 10 กทม., เงิน ฌฤธัท กฤตยารัตน์ กับ อภิวิชญ์ สัจจะมานะชัย เขต 10 กทม., ทองแดง พิชยาภรณ์ นิวัตน์เมธากุล กับ ธีรวิทย์ แย้มสุนทร เขต 8 จ.กระบี่, ประเภทลาติน อเมริกัน Junior I Class C ทอง นัฐพงษ์ คุณชื่น กับ มิลิน พานทอง เขต 2 จ.ระยอง, เงิน ปกรณ์ยศ กฤษฎิ์หิรัญทวี กับ วัลคุ์วดี บุญยเกียรติ เขต 9 จ.ปัตตานี, ทองแดง กัณฐณัฎฐ์ ตันติวิชญวานิช กับ คุณัญญา วงศ์สาโรจน์ เขต 9 จ.ปัตตานี, ประเภทสแตนดาร์ด Juvenile II Class D ทอง จิตติพัฒน์ ปัตถา กับ เมทินี มณฑาณี เขต 10 กทม., เงิน ปรัตถกร เสือปรางค์ กับ จิติภัสร์ ตั้งมงคลไพบูลย์ เขต 10 กทม., ทองแดง นนทวัฒน์ ศิริทัศน์ กับ พิมพ์นัดดา บูรพาขจรพงษ์ เขต 9 จ.ปัตตานี, ประเภทลาติน อเมริกัน Juvenile I Class E ทอง พร้อม แสนธิ กับ ยูฮาน จ้าว เขต 7 จ.สมุทรสาคร, เงิน พิชชาพา สมวัน กับ อนันตภัค ทะแกล้วพันธุ์ เขต 5 จ.ลำปาง ทองแดง ศุภกานต์ แสงไชยปาทาน กับ ปฤณณ์ฌณัฐ วัฒนมหาโชติ เขต 3 จ.ศรีสะเกษ
กรีฑา ที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิ่ง 100 ม. ชาย ทอง ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์ เขต 2 จ.ชลบุรี เวลา 10.72 วิ., เงิน อนุชา สง่าบ้านโคก เขต 9 จ.สตูล เวลา 10.79 วิ., ทองแดง ธนกฤต สุทธะ เขต 5 จ.น่าน เวลา 10.86 วิ., วิ่ง 100 ม. หญิง ทอง ทาริกา สาผุยทำ เขต 2 จ.ชลบุรี เวลา 12.37 วิ., เงิน ฐิติวรดา ปัญญาดี เขต 1 จ.นนทบุรี เวลา 12.47 วิ., ทองแดง ศิณัญญา เป็ดสุวรรณ เขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี เวลา 12.58 วิ., วิ่งข้ามรั้ว 400 ม. ชาย ทอง ปฏิพล สัมณีย์ เขต 1 จ.นนทบุรี เวลา 52.91 วิ., เงิน สรายุ แก้วหนู เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช เวลา 54.63 วิ., ทองแดง ธีรภัทร เกลาโพธิ์ เขต 3 จ.นครราชสีมา เวลา 54.68 วิ., วิ่งข้ามรั้ว 400 ม.หญิง ทอง มลธิดา ทองประจุแก้ว เขต 9 จ.ตรัง เวลา 01.01.94 น., เงิน ศุภรัตน์ วรรณจงคำ เขต 4 จ.ขอนแก่น เวลา 01.04.08 น., ทองแดง วรินทร ดอนอินทร์ เขต 7 จ.สุพรรณบุรี เวลา 01.05.05 น., วิ่ง 5,000 ม. ชาย ทอง ชยพล เจริญพานิช เขต 1 จ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 15.37.47 น., เงิน ธนกฤต ปัทมะริสา เขต 4 จ.ขอนแก่น เวลา 15.40.16 น., ทองแดง ธนาพล กมุทชาติ เขต 3 จ.อุบลราชธานี เวลา 16.02.74 น., กระโดดสูง ชาย ทอง ณฐพงศ์ จันทะโร เขต 9 จ.สงขลา สถิติ 1.91 ม., เงิน รัฐศาสตร์ รักษาภักดี เขต 4 จ.ขอนแก่น สถิติ 1.85 ม., ทองแดง พิชัยณรงค์ พรหมสิทธิ์ เขต 7 จ.สุพรรณบุรี สถิติ 1.82 ม., กระโดดไกล หญิง ทอง เนตรปรียา อะโรคา เขต 2 จ.สมุทรปราการ สถิติ 5.64 ม., เงิน นิฐิการณ์ คลองรั้ว เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช สถิติ 5.5 ม., ทองแดง เคียงฟ้า นาคทนดี เขต 2 สมุทรปราการ สถิติ 5.34 ม.,
ขว้างจักร หญิง ทอง ประภัสสร หล่ออินทร์ เขต 6 จ.พิษณุโลก สถิติ 41.81 ม., เงิน ภุมรินทร์ ทวีจันทร์ เขต 9 จ.สงขลา สถิติ 41.15 ม., ทองแดง พรนภัส พรหมเกิด เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช สถิติ 39.41 ม.
ยกน้ำหนัก ที่โดมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ รุ่น 71 กก. ชาย สแนทช์ ทอง ธีระวิทย์ สะตังโหมง เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 127 กก., เงิน กฤษดาพันธ์ุ แพงจันทร์ เขต 1 จ.ชัยนาท สถิติ 121 กก., ทองแดง กรวัชร บุญวัน เขต 3 จ.ยโสธร สถิติ 112 กก., คลีนแอนด์เจิร์ค ทอง ธีระวิทย์ สะตังโหมง เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 100 กก., เงิน กฤษดาพันธ์ุ แพงจันทร์ เขต 1 จ.ชัยนาท สถิติ 96 กก., ทองแดง กรวัชร บุญวัน เขต 3 จ.ยโสธร สถิติ 87 กก., น้ำหนักรวม ทอง ธีระวิทย์ สะตังโหมง เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 227 กก., เงิน กฤษดาพันธ์ุ แพงจันทร์ เขต 1 จ.ชัยนาท สถิติ 217 กก., ทองแดง กรวัชร บุญวัน เขต 3 จ.ยโสธร สถิติ 199 กก., รุ่น 58 กก. หญิง สแนทช์ ทอง พุทธรักษ์ ไวพจน์ เขต 3 จ.ยโสธร สถิติ 80 กก., เงิน นิภารัตน์ คล้ายประยูร เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 59 กก., ทองแดง พรนภา วรรณตัน เขต 2 จ.ชลบุรี สถิติ 58 กก., คลีนแอนด์เจิร์ค ทอง พุทธรักษ์ ไวพจน์ เขต 3 จ.ยโสธร สถิติ 95 กก., เงิน นิภารัตน์ คล้ายประยูร เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 74 กก., ทองแดง นารีรัตน์ ยาณะสาร เขต 7 จ.สุพรรณบุรี สถิติ 73 กก. น้ำหนักรวม ทอง พุทธรักษ์ ไวพจน์ เขต 3 จ.ยโสธร สถิติ 175 กก., เงิน นิภารัตน์ คล้ายประยูร เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 133 กก., ทองแดง ปวีณ์พร จิมากรจีน เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 128 กก.
สนุกเกอร์ ที่แสนสุข สนุกเกอร์ ประเภทคู่ ทอง ปิยวัฒน์ ศรีศักดิ์วิชัย กับ นิพิฐพนธ์ มะนะมุติ เขต 7 จ.สุพรรณบุรี, เงิน ฤทธาภพ ทองเจริญ กับ พุฒิภัทร จิรพัฒน์ภัทรคุณ เขต 10 กทม., ทองแดง วชิรเดช เพ็ชรักษ์ กับ สิปปภาส หนูนิล เขต 7 จ.เพชรบุรี และ ฤทธิชัย ฉิมพานัง กับ ปฎิภาณ วงษ์หุ่น เขต 1 จ.สิงห์บุรี
ว่ายน้ำ ที่สระว่ายน้ำสนาม 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา กบ 200 ม. ชาย ทอง ชยพล คนอยู่ เขต 10 กทม. เวลา 02.23.82 น., เงิน ภัทรภูมิ คำสะอาด เขต 10 กทม. เวลา 02.24.22 น., ทองแดง ศุภณัฐ โพชสาลี เขต 7 จ.สุพรรณบุรี เวลา 02.25.71 น., กบ 200 ม. หญิง ทอง พิมพ์ชนก ชินวีระพันธุ์ เขต 10 กทม. เวลา 02.35.19 น., เงิน กัญญาภัค รินทร เขต 10 กทม. เวลา 02.38.48 น., ทองแดง เอริญญดา ใจแก้ว เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 02.43.87 น., ผีเสื้อ 50 ม. ชาย ทอง สร้างบุญ พลาศรี เขต 3 จ.อุบลราชธานี เวลา 25.46 วิ., เงิน ณัฐภัทร พิณเสนาะ เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 25.86 วิ., ทองแดง ฐิติโชติ อ๋อง เวลา 25.99 วิ.