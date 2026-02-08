อายิโนะโมะโต๊ะ เปิดศึก “aminoVITAL Run 2026” กลางกรุง

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาและการออกกำลังกายของคนไทยอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับพันธมิตรงานวิ่ง จัดการแข่งขัน “aminoVITAL Run 2026” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มหกรรมวิ่งใจกลางกรุงเทพฯ ที่รวบรวมนักวิ่งระดับแนวหน้าจากทั่วประเทศ พร้อมนักวิ่งกว่า 4,500 คน เข้าร่วมลงสนาม ทดสอบศักยภาพบนเส้นทางแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพฯ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การแข่งขันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Be Beyond Run – ทำให้เรื่องวิ่งเป็นได้มากกว่าเดิม” สะท้อนมุมมองของการวิ่งในฐานะกีฬาที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการแข่งขัน แต่เป็นการพัฒนาศักยภาพของร่างกายควบคู่กับโภชนาการที่เหมาะสม โดยเส้นทางการแข่งขันพานักวิ่งผ่านจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์และแลนด์มาร์กของกรุงเทพฯ อาทิ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ป้อมพระสุเมรุ และสะพานพระราม 8 สร้างประสบการณ์การวิ่งกลางเมืองที่ทั้งท้าทายและแตกต่าง
ภายในงานมีการจัดการแข่งขันทั้งหมด 3 ระยะ เพื่อรองรับนักวิ่งทุกระดับ ตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงนักกีฬามืออาชีพ พร้อมสีสันจากการเข้าร่วมของ อากิระ อากาซากิ นักวิ่งวัย 27 ปีจากประเทศญี่ปุ่น เจ้าของผลงานอันดับ 2 ในการแข่งขันเบอร์ลินมาราธอน2025, อันดับ 6 ในการแข่งขันมาราธอน โอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 และเป็นนักกีฬาในสังกัดแบรนด์ aminoVITAL ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมและลงสนามในครั้งนี้ด้วย
โดยไฮไลต์ของการแข่งขันอยู่ที่ระยะ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร การประชันความเร็วและความอึดของนักวิ่งระดับท็อป เพื่อชิงรางวัลโอเวอร์ออล ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่เข้มข้นและเสียงเชียร์ตลอดเส้นทาง
สำหรับการแข่งขันระยะ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร พิสูจน์ศักยภาพของนักวิ่งที่ก้าวข้ามขีดจำกัดได้อย่างแท้จริง พงศกร สุขสวัสดิ์ คว้าแชมป์โอเวอร์ออลชาย ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 12 นาที ขณะที่ประเภทหญิง อรอนงค์ วงศร โชว์ฟอร์มแกร่ง เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 26 นาที สะท้อนจิตวิญญาณของการวิ่งที่ไม่หยุดอยู่แค่เส้นชัย แต่พาไปไกลกว่าเดิมในทุกก้าว
นอกจากนี้ งาน “aminoVITAL Run 2026” ยังถูกใช้เป็นเวทีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ อะมิโนไวทัลฟิทท์ เคลียร์เวย์ โปรตีน ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากอายิโนะโมะโต๊ะฯ รสผลไม้รวม ดื่มง่าย มีโปรตีนสูงถึง 29 กรัม ใช้เวย์นำเข้าจากสหัฐอเมริกา อีกทั้งมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลา และกรดอะมิโน แอล-ลูซีน บรรจุภัณฑ์ออกแบบมาเป็นแบบซอง พกพาสะดวก เพียงแค่ฉีกผสมกับน้ำ 300 ml. ดื่มง่ายทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์แอ็กทีฟไลฟ์สไตล์ พร้อมเปิดประสบการณ์การวิ่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเทศกาลอาหารที่โดดเด่น ส่งมอบทั้งความสุขภาพดีควบคู่ไปกับความอร่อย เพื่อสนับสนุนความ “กินดี มีสุข”
“aminoVITAL Run 2026” จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันวิ่ง แต่เป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างแบรนด์โภชนาการกีฬาและงานวิ่ง ในการยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน และผลักดันให้การวิ่งเป็นกีฬาที่เข้าถึงได้ สนุก และช่วยปลดล็อกศักยภาพของนักวิ่งทุกคนอย่างแท้จริง พร้อมเตรียมเดินหน้าสู่ซีรีส์ถัดไปในอนาคต
#aminoVITALRUN2026 #BeBeyondRun #กินดีมีสุข #AminoScience #งานวิ่ง #เวย์โปรตีน #เครื่องดื่มโปรตีนสูง #อาหารสุขภาพ