เดวิสคัพไทยชนะเปอร์โตริโก 4-0 คู่ "กัปตันภราดร" พาทีมเลื่อนชั้นสู่เวิลด์กรุ๊ป 2

การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมชาย รายการ "2026 เดวิสคัพ" เวิลด์ กรุ๊ป 2 เพลย์ออฟส์ ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเปอร์โตริโก ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2569 เป็นวันที่สอง โดยผลวันแรก ทีมไทยนำ 2-0 คู่ ส่วนวันที่สอง ซึ่งเป็นวันสุดท้าย จะแข่งขันทั้งหมด 3 คู่ (ประเภทคู่ และเดี่ยวชนมือ 2 คู่) ระบบ 2 ใน 3 เซต
ทีมไทย ซึ่งมี "ซูเปอร์บอล" ภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักเทนนิสมืออันดับ 9 ของโลก ทำหน้าที่กัปตันทีมไทย วางแผนส่ง "ณัฐ" ปรัชญา อิสโร และ "แม็กซิ" แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ มือคู่ 165 และ 771 ของโลกตามลำดับ ซึ่งเป็นคู่เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พบกับ โนอาห์ เฮอร์นานเดซ และ เลโอนาร์โด เวก้า มือคู่ 842 ของโลก ของเปอร์โตริโก ซึ่งมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น
แม้ว่าผู้เล่นเปอร์โตริโกจะเป็นรองด้วยอันดับโลก แต่ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในเซตแรก เอาชนะได้ก่อน 6-3 เซตสอง คู่ทีมไทยฮึดสู้ ยื้อกันถึงไทเบรก ก่อนเอาชนะได้อย่างฉิวเฉียด 7-6 ไทเบรก 8-6 ไล่มาเสมอ 1-1 เซต และในเซตตัดสิน ปรัชญา กับ แม็กซิมัส กลับมาเล่นได้เข้าขามากขึ้น จนกระทั่งเป็นฝ่ายคว้าชัยด้วยสกอร์ 6-2 สรุป คู่ทีมไทยชนะ 2-1 เซต 3-6, 7-6 ไทเบรก 8-6 และ 6-2 ในเวลากว่า 2 ชั่วโมง
จากผลดังกล่าว ทำให้ทีมไทยนำถึง 3-0 คู่ ซึ่งชนะแน่นอนแล้ว แม้ยังเหลือการแข่งขันประเภทเดี่ยวชนมือก็ตาม โดยทั้ง 2 ทีมได้ตกลงกันที่จะแข่งขันประเภทเดี่ยวชนมือ (เดี่ยวมือ 1) อีก 1 คู่เท่านั้น โดยทีมไทยส่ง "แมงปอ" ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ มือ 703 ของโลก พบกับ มาร์โก เมซาโรวิช มือ 1307 ของโลก ผลปรากฏว่า ภวิชญ์ เป็นฝ่ายชนะ 2-1 เซต 2-6, 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 11-9 สรุป ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติเปอร์โตริโก 4-0 คู่ คว้าสิทธิ์ขึ้นสู่ เวิลด์ กรุ๊ป 2 ทันที ในขณะที่ ทีมชาติเปอร์โตริโก ยังอยู่กลุ่ม 3 ต่อไป
"บิ๊กสุชัย" นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทีมเดวิสคัพไทยที่สามารถเลื่อนชั้นขึ้นสู่ เวิลด์ กรุ๊ป 2 ได้ ตนได้เดินทางมาชมการแข่งขันที่สนาม ได้เห็นถึงความทุ่มเทและความตั้งใจของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน หลังจากนี้จะมีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทีมไทยสำหรับการแข่งขันต่อไป
ทีมเดวิสคัพไทยชุดนี้ นักกีฬา ได้แก่ แม็กซิมัส ภราพล โจนส์, กษิดิศ สำเร็จ, ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์, วิชยา ตรงเจริญชัยกุล และ ปรัชญา อิสโร โดยมี "ผู้พันหลอด" พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ เป็นผู้จัดการทีม ร่วมด้วย "ซูเปอร์บอล" ภราดร ศรีชาพันธุ์ ทำหน้าที่กัปตันทีม, ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ เป็นผู้ฝึกสอน และ นายพันธุ์ทิวา ชาวอุทัย เป็นเจ้าหน้าที่ทีม และเทรนเนอร์