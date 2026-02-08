“ผศ.ดร.รัฐพงศ์” วอนรัฐบาลใหม่ยกระดับกีฬาชาติ ดันคนมีความรู้ความสามารถกำกับการกีฬา

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนายการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในฐานะผู้ดำเนินการ KBU SPORT POLL กล่าวว่าภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านไปและมีการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยและเป็นหนึ่งในคนกีฬาจึงใคร่วิงวอนให้รัฐบาลใหม่ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับการกีฬาของชาติอย่างจริงจังและหนึ่งในมิติที่จะขับเคลื่อนให้เป็นจริงได้คือรัฐบาลจะต้องผลักดันพิมพ์เขียวเพื่อนำไปกำหนดเป็นนโยบาลสำหรับแถลงต่อรัฐสภา
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามการกีฬาของประเทศจะเดินหน้าหรือพัฒนาที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลใหม่โดยเฉพาะผู้นำหรือนายกรัฐมนตรีจะต้องเฟ้นหรือคัดสรรบุคคลผู้ที่จะมาเป็นเจ้ากระทรวงกำกับการกีฬาของชาติ และบุคคลดังกล่าวควรที่จะมีคุณลักษะที่ตอบโจทย์และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ที่น่าสนใจหากย้อนกลับไปในอดีตจะเห็นว่ารัฐบาลที่ผ่านมามักจะแต่งตั้งบุคคลในลักษณะโควตาไม่ค่อยจะมีคุณลักษณะการที่จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนการกีฬาได้อย่างแท้จริง
ผอ. ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวว่า หวังว่าผู้นำประเทศคนใหม่จะเฟ้นคนที่รู้ลึก รู้จริง มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทของการกีฬาภายใต้โลกในยุคดิจิทัล และเหนืออื่นใดเจ้ากระทรวงคนใหม่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ตั้ง สร้างการมีส่วนร่วมและฟังความรอบด้านเพื่อเดินหน้าพัฒนาและยกระดับการกีฬาของประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาสัง เคราะห์เพื่อนำปัญหาต่างๆมาถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ผศ.ดร.รัฐพงศ์กล่าวในที่สุด