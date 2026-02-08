นักกอล์ฟวัย 13 ปี ร่วมสู้ศึก วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิกฯ ที่นิวซีแลนด์

เอลิเซ่ บาร์เบอร์ นักกอล์ฟเยาวชนเจ้าถิ่นวัย 13 ปี กลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่จะลงแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นหญิงรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ ประชันฝีมือกับเหล่านักกอล์ฟสมัครเล่นแถวหน้าของภูมิภาค ณ สนามรอยัลเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ที่จะเปิดฉากรอบแรกวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์นี้
อาร์แอนด์เอ ร่วมกับ สมาพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก จัดศึก “วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ” ครั้งที่ 8 มีนักกอล์ฟสมัครเล่น 84 คนจาก 25 ประเทศ ลงชิงชัยระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์นี้ โดยเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นแถวหน้าของไทย 5 คน ได้แก่ อชิรญาณ์ ศรีวงษ์, กฤตชัญญา เก้าพัฒนสกุล, ปริม ปราชญ์นคร, ภิมพิศา สีสุธรรม และนิชา กันภัย ขณะที่ เอลิเซ่ บาร์เบอร์ นักกอล์ฟเจ้าถิ่นวัย 13 ปี จากนิวซีแลนด์ เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในการแข่งขันปีนี้ โดยได้รับเชิญจากผู้จัดหลังจากที่มีนักกอล์ฟถอนตัวล่าสุด
บาร์เบอร์ ซึ่งเข้าร่วมโครงการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก อะคาเดมี เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เผยหลังได้รับเชิญให้เข้าร่วมแข่งขันว่า “ตอนที่ได้รับการติดต่อจากอาร์แอนด์เอ ฉันไม่อยากเชื่อเลย พ่อและแม่ซึ่งอยู่ด้วยกันก็ตื่นเต้นมาก ฉันรู้จักสนามและคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่นี่ และช่วงนี้ฉันก็เล่นกอล์ฟได้ดี ทำให้มั่นใจว่าสามารถลงแข่งขันและสนุกกับเกมตลอดทั้งสัปดาห์ได้ แน่นอนว่าก็มีทั้งตื่นเต้นและกังวล เพราะนี่เป็นโอกาสครั้งใหญ่และเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยเล่นมา สำหรับฉันแล้ว ความสำเร็จคือการเล่นอย่างมั่นใจ เล่นได้ตามแผน และสนุกกับประสบการณ์ที่จะได้รับ แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว”
ทั้งนี้แชมป์ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับเมเจอร์ 3 รายการในปี 2026 ได้แก่ รายการเอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น, รายการ อามุนดี เอวิยอง แชมเปี้ยนชิพ และรายการเชฟรอน แชมเปี้ยนชิพ รวมถึงได้รับเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการใหญ่อย่าง ออกัสต้า เนชั่นแนล วีเมส์ อเมเจอร์ และรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 123