นักวิ่งหลายพันคนแห่ร่วมงานวิ่ง aminoVITAL Run 2026 โดย อายิโนะโมะโต๊ะ

เหล่าเซเลบนักวิ่ง นำทัพนักวิ่งหลายพันคน ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพใจกลางกรุงเทพฯ “aminoVITAL Run 2026” ซึ่งจัดโดย อายิโนะโมะโต๊ะ ที่สานต่อความสำเร็จงานวิ่งเป็นปีที่ 2 และเปิดตัว “อะมิโนไวทัล ฟิทท์ เคลียร์เวย์ โปรตีน” เครื่องดื่มโปรตีนสูง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แอ็กทีฟของคนยุคใหม่ ร่วมกับ 7 แบรนด์ดังด้านสุขภาพ สนับสนุนการมีสุขภาพดี ด้วยการวิ่งและเทศกาลอาหารสุดเจ๋ง
เมื่อช่วงเช้าตรู่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ยืนยันความมุ่งมั่นต่อการสร้างไลฟ์สไตล์ “กินดี มีสุข” ด้วยการจัดงาน aminoVITAL Run 2026 เป็นปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีคนดังนักวิ่ง สกาย / เดี่ยว / เพื่อน / กฤษฎิ์ / ซี พร้อมด้วย อากิระ อากาซากิ นักวิ่งจากประเทศญี่ปุ่น เจ้าของอันดับ 2 ในการแข่งขันเบอร์ลินมาราธอน 2025, อันดับ 6 ในการแข่งขันมาราธอน โอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 นำทีมเหล่านักวิ่งกว่า 4,300 คน วิ่งผ่านเส้นทางสุดไอคอนิกของกรุงเทพฯ
ทั้งนี้ทีมนักวิ่งได้ลองชิม อะมิโนไวทัล ฟิทท์ เคลียร์เวย์ โปรตีน (aminoVITAL FIIT Clear Whey Protein) ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากอายิโนะโมะโต๊ะฯ ซึ่งตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและแอ็กทีฟไลฟ์สไตล์ พร้อมเปิดประสบการณ์การวิ่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเทศกาลอาหารที่โดดเด่น ส่งมอบทั้งความสุขภาพดีควบคู่ไปกับความอร่อย เพื่อสนับสนุนแนวทางแห่งการ “กินดี มีสุข”
เทรนด์สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมาแรง / Gen Z ชอบวิ่ง / ความใส่ใจด้านโภชนาการอาหาร
ไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายของประเทศไทยกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยได้รับแรงผลักดันจากการตื่นตัวด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น การส่งเสริมสุขภาพในบริษัท และงานวิ่งตามเส้นทางดังหรือตามชุมชนท้องถิ่น ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายสำหนับนักวิ่งที่สำคัญในเอเชีย และยกระดับภาพลักษณ์ระดับโลก 1
ไฮไลต์สำคัญในงาน คือการเปิดตัว อะมิโนไวทัล ฟิทท์ เคลียร์เวย์ โปรตีน เป็นครั้งแรกด้วยรสผลไม้รวม ดื่มง่าย มีโปรตีนสูงถึง 29 กรัม เสริมด้วยกรดอะมิโนแอล-ลูซีน 2,754 มิลลิกรัม พร้อมคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลา และเวย์โปรตีนนำเข้าจากสหัฐอเมริกา ที่เหล่านักวิ่งในงานได้ร่วมพิสูจน์ความประทับใจพร้อมกันที่งานวิ่ง ภายในงานมีผู้บริหารอายิโนะโมะโต๊ะ พันธมิตรแบรนด์ดัง เซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์ นักกีฬา พร้อมนักวิ่งกว่า 4,300 คนร่วมงาน พร้อมสีสันจากการเข้าร่วมของ อากิระ อากาซากิ นักวิ่งวัย 27 ปีจากประเทศญี่ปุ่น นักวิ่งอันดับ 2 ในการแข่งขันเบอร์ลินมาราธอน 2025, อันดับ 6 ในการแข่งขันมาราธอน โอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 และเป็นนักกีฬาในสังกัดแบรนด์ aminoVITAL ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมและลงสนามในครั้งนี้ด้วย
นายวันนเรศวร์ สุขีลักษณ์ ผู้จัดการหน่วยงาน Nutrition และ Well-Being บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การวิ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองว่าการดูแลสุขภาพคือไลฟ์สไตล์ อายิโนะโมะโต๊ะจึงต่อยอดกระแสสุขภาพนี้ ด้วยการจัดงาน aminoVITAL Run 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยอัปดีกรีงานวิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรด้านสุขภาพชั้นนำ พร้อมยกระดับประสบการณ์ความกินดีมีสุข ด้วยเทศกาลอาหารที่เน้นความอร่อยและมีประโยชน์ซึ่งได้รับฟีดแบ็กที่ดีอย่างมากจากปีที่ผ่านมา”
“เมื่อกลุ่มนักวิ่งให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูร่างกายและโภชนาการมากขึ้น อะมิโนไวทัล ฟิทท์ เคลียร์เวย์ โปรตีน จึงถูกพัฒนาขึ้นด้วยองค์ความรู้ด้าน ‘AminoScience’ ของอายิโนะโมะโต๊ะ ที่เป็นเวย์โปรตีนแบบใส ดื่มง่าย พกพาสะดวก กินแล้วสดชื่น ไม่หนักท้อง ตอบโจทย์การฟื้นฟูร่างกายที่สะดวกมาก ๆ สำหรับไลฟ์สไตล์แอ็กทีฟของคนยุคใหม่ โดยงาน aminoVITAL Run 2026 สะท้อนให้เห็นว่า ‘การวิ่ง’ ไม่ได้มีเป้าหมายแค่เข้าเส้นชัย แต่คือการสร้าง นิสัยการดูแลสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนในชีวิตประจำวัน” นายวันนเรศวร์กล่าวทิ้งท้าย