“มนัญชญา” ลุ้นเบิ้ลแชมป์ทั้งเดี่ยวและคู่ หวดดับเบิ้ลยูทีเอ 125 มุมไบ

"ไหม" มนัญชญา สว่างแก้ว นักเทนนิสไทย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งประเภทหญิงเดี่ยว และหญิงคู่ ในศึกเทนนิสอาชีพหญิงดับเบิ้ลยูทีเอ ทัวร์ 125 รายการ "แอล แอนด์ ที มุมไบ โอเพ่น" ชิงเงินรางวัลรวม 115,000 ดอลลาร์สหรัฐ (3.5ล้านบาท) ที่มุมไบ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 7 ก.พ.69
ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ เป็นการเจอกันเองของ 2 นักเทนนิสไทย ระหว่าง "ไหม" มนัญชญา สว่างแก้ว มือ 236 ของโลก กับ "รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี มือ 129 ของโลก และเป็นมือ 5 ของรายการ
ผลปรากฏว่า หลังจากที่ดวลกันถึง 3 เซต เป็น มนัญชญา ที่คว้าชัยไปได้ในแมตช์นี้ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 6-2, 3-6 และ 6-1 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 53 นาที ทำให้ มนัญชญา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการนี้ได้ 2 ปีติดต่อกัน และเป็นการเข้าถึงรอบชิงฯ ระดับดับเบิ้ลยูทีเอ 125 ได้เป็นครั้งที่สองในเส้นทางอาชีพ โดยจะเข้าไปลุ้นแชมป์กับ ลิลลี่ แทกเกอร์ นักหวดสาวดาวรุ่ง วัย 17 ปี จากออสเตรีย มืออันดับ 128 ของโลก และเป็นมือวางอันดับ 7 ของรายการ
นอกจากนี้ มนัญชญา ยังมีลุ้นแชมป์ในประเภทหญิงคู่ หลังจับคู่กับ นิโคล ฟอสซา ฮูเออร์โก มือคู่อันดับ 99 ของโลก จากอาร์เจนตินา ลงแข่งรอบรองชนะเลิศ เอาชนะ ฮิโรโกะ คูวาตะ มือคู่ 182 ของโลก จากญี่ปุ่น กับ พัค โซฮยอน มือคู่ 207 ของโลก จากเกาหลีใต้ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 6-4, 6-7 ไทเบรก 4-7 และซูเปอร์ไทเบรก 10-5
ขอบคุณภาพ Maharashtra State Lawn Tennis Association