อินโดนีเซียเกือบช็อคโลก แพ้เก๋าอิหร่านพ่ายจุดโทษ 4-5 ชวดสร้างประวัติศาสตร์แชมป์เอเชีย

ทีมโต๊ะเล็กอินโดนีเซีย อันดับ 24 ของโลก ชุดเหรียญทองซีเกมส์ 2025 เกือบสร้างบิ๊กเซอร์ไพร์สล้มยักษ์เบอร์ 5 โลก อย่าง อิหร่าน หลังสู้กับแชมป์เอเชีย 13 สมันอย่างสนุก ในรอบชิงฯ ฟุตซอลเอเชีย 2026 ที่อินโดนีเซีย โดยเสมอในเวลา 4-4 และ 5-5 เมื่อจบช่วงต่อเวลาพิเศษ ก่อนจะพ่ายจุดโทษไปอย่างน่าเสียดาย 4-5
แม้จะจบด้วยการเป็นรองแชมป์ แต่ยังถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของอินโดนีเซีย ที่ผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จ ส่วนอิหร่าน ยังรักษาสถิติไร้เทียมทาน คว้าแชมป์เอเชียเพิ่มอีกหน ทำสถิติเพิ่มเป็นสมัยที่ 14 จากทั้งหมด 18 ครั้งที่มีการจัดชิงชัย โดยแชมป์เอเชียอีก 4 สมัย เป็นของทีมชาติญี่ปุ่น