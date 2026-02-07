"ดุษฎี" คว้า 2 ทองยกน้ำหนักสั่งลากีฬานักเรียนแห่งชาติ

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2569 "ฅนบุรีรัมย์เกมส์" ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 มีผลการแข่งขัน ดังนี้
ยกน้ำหนัก ที่โดมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ รุ่นน้ำหนัก 48 กก. หญิง ดุษฎี ใบบัว จอมพลังสาวจากเขต 10 กรุงเทพฯ โชว์ความแกร่ง ยกท่าคลีนแอนด์เจิร์ค ทำสถิติได้ 84 กก. แซงหน้ากชกร โคตรประทุม ของเขต 2 จ.ชลบุรี ที่ยกครั้งสุดท้ายได้เพียง 82 กก. ทำให้ดุษฎี ใบบัว ปาดหน้าคว้าเหรียญทองในท่าคลีนแอนด์เจิร์ค และ น้ำหนักรวมไปครอง ด้วยสถิติ 148 กก. โดยท่าสแนทช์ เหรียญทองเป็นของ กชกร โคตรประทุม เขต 2 จ.ชลบุรี สถิติ 65 กก., เงิน ดุษฎี ใบบัว เขต 10 กทม. สถิติ 64 กก., ทองแดง ดาวิกา ขุนทอง เขต 7 จ.เพชรบุรี สถิติ 57 กก., คลีนแอนด์เจิร์ค ทอง ดุษฎี ใบบัว เขต 10 กทม. สถิติ 84 กก., เงิน กชกร โคตรประทุม เขต 2 จ.ชลบุรี สถิติ 82 กก., ทองแดง ดาวิกา ขุนทอง เขต 7 จ.เพชรบุรี สถิติ 69 กก., น้ำหนักรวม ทอง ดุษฎี ใบบัว เขต 10 กทม. สถิติ 148 กก., เงิน กชกร โคตรประทุม เขต 2 จ.ชลบุรี สถิติ 147 กก., ทองแดง ดาวิกา ขุนทอง เขต 7 จ.เพชรบุรี สถิติ 126 กก., รุ่นน้ำหนัก 65 กก. ชาย สแนทช์ ทอง ภาณุเดช ปานกรด เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 103 กก., เงิน อภิสิทธิ์ ระเมียด เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช สถิติ 96 กก., ทองแดง ดนัยเทพ กุลชัยอนันต์ เขต 10 กทม. สถิติ 96 กก., คลีนแอรนด์เจิร์ค ทอง ภาณุเดช ปานกรด เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 127 กก., เงิน ดนัยเทพ กุลชัยอนันต์ เขต 10 กทม. สถิติ 126 กก., ทองแดง อภิสิทธิ์ ระเมียด เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช สถิติ 116 กก., น้ำหนักรวม ทอง ภาณุเดช ปานกรด เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 230 กก., เงิน ดนัยเทพ กุลชัยอนันต์ เขต 10 กทม. สถิติ 222 กก., ทองแดง อภิสิทธิ์ ระเมียด เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช สถิติ 212 กก.
หลังจบเกม "น้องอุ้ม" ดุษฎี ใบบัว จอมพลังสาวร่างเล็กจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ดีใจที่ตัวเองกลับมาคว้าเหรียญทองได้ และยังเป็นการปิดฉากการแข่งขันกีฬานักเรียนของตัวเองเนื่องจากปีหน้าอายุเกินแล้ว เหรียญทองในครั้งนี้ตนภาคภูมิใจมาก ส่วนอนาคตยังไม่คิดถึงว่าจะต้องติดทีมชาติไทย เพราะตอนนี้ขอมุ่งมั่นกับการเตรียมที่จะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาโดยตอนนี้ได้ยื่นไปที่คณะวิทย์กีฬาของจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัยแล้ว
กรีฑา ที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิ่งข้ามรั้ว 110 ม. ชาย ทอง ปฏิพล สัมณีย์ เขต 1 จ.นนทบุรี เวลา 13.65 วิ. (ทำลายสถิติเก่าที่เคยทำไว้เมื่อ พ.ศ. 2555 ของ กิตติพงษ์ คงดี เขต 8 เวลา 13.72 วิ.) เงิน พชรพล โกษาจันทร์ เขต 3 จ.อุบลราชธานี เวลา 13.95 วิ., ทองแดง ธีรวัฒน์ ทิศมี เขต 3 จ.สุรินทร์ เวลา 14.64 วิ., วิ่งข้ามรั้ว 100 ม.หญิง ทอง วรรณพร รักษาทรัพย์ เขต 1 จ.นนทบุรี เวลา 15.16 วิ., เงิน ภัคญาดา ทองแกมนาค เขต 9 จ.พัทลุง เวลา 15.32 วิ., ทองแดง ภัทรวดี ไชยเพชร เขต 10 กทม. เวลา 15.33 วิ., ขว้างจักร ชาย ทอง กรภัทร พงศ์สิริพันธ์ เขต 6 จ.พิษณุโลก สถิติ 53.91 ม., เงิน วิริยะ สุสัณกุลธร เขต 7 จ.นครปฐม สถิติ 48.18 ม., ทองแดง เมธวรรณ พรมลี เขต 3 จ.ร้อยเอ็ด สถิติ 47.19 ม., ทุ่มลูกน้ำหนัก หญิง ทอง ประภัสสร หล่ออินทร์ เขต 6 จ.พิษณุโลก สถิติ 11.22 น., เงิน อรปรียา บูรพา เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช สถิติ 11.14 ม., ทองแดง ณัฐณิชา อุดมเดช เขต 5 จ.ลำปาง สถิติ 11.12 ม., เดิน 5,000 ม. หญิง ทอง ประภัทรสร ถาพร เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช เวลา 28.17.55 น., เงิน บุณยาพร ใจช่วง เขต 3 จ.อุบลราชธานี เวลา 28.31.67 น., ทองแดง ณัฐณิชา สุวรรณรักษา เขต 9 จ.สงขลา เวลา 28.52.66 น.,
เปตอง ที่แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประเภทเดี่ยวชาย ทอง มูฮัมหมัดอีดิล แมเราะ เขต 9 จ.นราธิวาส, เงิน นพณัฐ ตามี่ เขต 5 จ.เชียงใหม่, ทองแดง ณภัทร ความชอบ เขต 2 จ.ชลบุรี และ ธนาธิป ตามใจเพื่อน เขต 7 เพชรบุรี, ประเภทเดี่ยวหญิง ทอง อภิสรา บัวขวัญ เขต 9 จ.ยะลา, เงิน ธีรตา งามสม เขต 6 จ.พิจิตร, ทองแดง รัตน์ติกาน ลักษณะจันทร์ เขต 4 จ.อุดรธานี และ ล้อม โต เขต 1 จ.ปทุมธานี
หมากล้อม ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ประเภทคู่ชาย ทอง นนทพัทธ์ พีรภาพ กับ สุขกมล พีรภาพ เขต 10 กทม., เงิน วีรวิชญ์ กวีวัฒนถาวร กับ จิรภาส ภัทโรวาสน์ เขต 2 จ.ชลบุรี, ทองแดง วิญ เกตุนิ่ม กับ อชิตะบวร เอกสิงหชัย เขต 8 จ.ภูเก็ต และ วิชญ์ ลิ้มรัชตามร กับ ธรรมคุณ สุวิพร เขต 3 จ.นครราชสีมา, คู่หญิง ทอง ปุณิกา แสงสว่าง กับ อรกัญญ์ญาณ์ ฉัตรชัยพลรัตน์ เขต 3 จ.นครราชสีมา, เงิน ณัฐริกา บุญชื่น กับ กัญญาพัชร มีนวล เขต 10 กทม., ทองแดง ณัฐณิชา กิมเฮียะ กับ พรพุทธา กิตติธรรมนันท์ เขต 7 จ.นครปฐม และ ณัฐราวรรณ เยาวศรีสุวรรณ กับ ณัฐภัท เยาวศรีสุวรรณ เขต 4 จ.ขอนแก่น, คู่ผสม ทอง พิชยาภรณ์ เหล่าโภคทรัพย์ กับ พลพีระเดช เหล่าโภคทรัพย์ เขต 7 จ.นครปฐม, เงิน ติณณภพ วรวิชาน กับ ณัฐฐิรา กมลตันติโรจน์ เขต 10 กทม., ทองแดง ลลิตรวี พิบูลย์ชัย กับ ปรเมษฐ์ ปรีชา เขต 5 จ.ลำปาง และ วายุภัค ชูชัยศรี กับ สิณิตา ชูชัยศรี เขต 1 จ.นนทบุรี
ดร.สุธน วิชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็นพันธกิจของกรมพลศึกษาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกีฬาพื้นฐานและมวลชน โดยการแข่งขันนี้สำคัญต่อเด็กและเยาวชนกีฬามากเพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตลอดที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่านักกีฬาเราประสบความสำเร็จไปสู่ระดับนานาชาติได้ สำหรับ จ.บุรีรัมย์ เจ้าภาพในครั้งนี้ จากการสำรวจดูหลายๆสนามแข่งก็ถือว่ามีความเป็นมืออาชีพมาก สถานที่แข่งขันก็ดี ที่พักนักกีฬาก็ดี อีกทั้งทาง จ.บุรีรัมย์ยังได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย ในการช่วยกันทำให้การจัดการแข่งขันออกมาสมบูรณ์
นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ผ่านมาแล้ว 3 วัน ยังไม่เจอปัญหาอะไรที่น่าหนักใจ ทุกอย่างเรียบร้อยดี กระแสตอบรับจากชาวบุรีรัมย์ก็ดี มีกองเชียร์เข้าไปเชียร์กันเยอะ ส่วนเรื่องเศรษฐกิจภายในจังหวัดนั้นก็คาดว่าพ่อค้าแม่ค้าจะมีรายได้เพิ่มมากจากการจับจ่ายของบรรดานักกีฬาและผู้ติดตามที่เข้ามาแข่งขันใน จ.บุรีรัมย์ และทางเราก็จะมีการสรุปให้ทราบหลังจบการแข่งขัน นอกจากนี้่ จ.บุรีรัมย์ ยังถือว่าเป็นจุดหมายของคนรักฟุตบอล เพราะเรามีทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และสนามช้างอารีน่าที่ใหญ่โต ซึ่งเด็กๆจากต่างจังหวัดที่ยังไม่เคยเห็นและอยากจะสัมผัสบรรยากาศสเตเดี้ยมฟุตบอล ทางท่องเที่ยวและกีฬา จ.บุรีรัมย์ ก็พร้อมที่จะให้การดูแลประสานงานสโมสรให้ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาให้แก่เด็กๆและเยาวชนไทย