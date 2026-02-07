ตามเป้า! เดวิสคัพไทยเปิดหัวนำเปอร์โตริโก 2-0

การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมชาย รายการ "2026 เดวิสคัพ" เวิลด์ กรุ๊ป 2 เพลย์ออฟส์ ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเปอร์โตริโก ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2569 เป็นวันแรก โดย "บิ๊กสุชัย" นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาร่วมรับชมด้วย
ประเภทเดี่ยวสลับมือคู่แรก "แม็กซิ" แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ เดี่ยวมือ 1 ทีมชาติไทย ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย วัย 21 ปี มือ 304 ของโลก พบกับ ยานนิค อัลวาเรซ ดาวรุ่งวัย 17 ปี เดี่ยวมือ 2 ของเปอร์โตริโก ซึ่งเป็นมืออันดับ 23 เยาวชนโลก
ตลอดการแข่งขัน แม็กซิมัส โชว์ฟอร์มได้ร้อนแรง ทั้งลูกเสิร์ฟที่ทรงพลัง และลูกยิงวินเนอร์ที่เฉียบขาด ใช้เวลาไปเพียง 52 นาทีเท่านั้น เอาชนะ ยานนิค อัลวาเรซ ได้แบบขาดลอย ด้วยสกอร์ 6-1 และ 6-2 พาทีมชาติไทยขึ้นนำเปอร์โตริโก 1-0 คู่
จากนั้น ทีมชาติไทยมาได้แต้มที่ 2 จากเดี่ยวสลับมือคู่ที่สอง โดยฝีมือของ "บูม" กษิดิศ สำเร็จ หนุ่มไทยวัย 25 ปี เดี่ยวมือ 2 มือ 395 ของโลก ใช้การหวดที่เฉียบขาดเอาชนะ มาร์โก เมซาโรวิช เดี่ยวมือ 1 ทีมชาติเปอร์โตริโก วัย 21 ปี มือ 1,307 ของโลก ได้อย่างขาดลอยเช่นกัน 2-0 เซต 6-2 และ 6-1 ในเวลาแข่งขันเพียง 65 นาที
สรุปผลวันแรก ทีมชาติไทยนำทีมชาติเปอร์โตริโก 2-0 คู่ และต้องการคะแนนอีกเพียงแต้มเดียวเท่านั้น ก็จะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งยังเหลือการแข่งขันอีก 3 คู่ จากประเภทคู่ 1 คู่ และประเภทเดี่ยวชนมือ 2 คู่ ในวันที่ 8 ก.พ. 2569 คู่แรกเริ่ม เวลา 11.00 น. โดย ทีสปอร์ต 7 ถ่ายทอดสดการแข่งขัน
บรรยากาศวันแรก นอกจากกองเชียร์ที่เข้ามาชมถึงขอบสนามแล้ว ยังได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ อาทิ พลเอก ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์, พลโท อุชุกร สาครนาวิน สองอุปนายกสมาคม, นายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคม ร่วมด้วย 3 กรรมการ นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์, นายธานี แสนยาอุโฆษ และ นายกฤตชัย เนยโอชา เป็นต้น
"ซูเปอร์บอล" ภราดร ศรีชาพันธุ์ กัปตันทีมไทย กล่าวว่า ผลวันแรกเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ เก็บ 2 แต้มแรกให้ได้ จาก แม็กซิมัส และ กษิดิศ ที่ทำผลงานได้ดีมาก ในเกมทั้ง 2 แมตช์ เล่นได้คมและเฉียบขาดมาก เพราะไม่ประมาท แม้รู้ว่าอันดับโลกจะสูงกว่า แต่เกมเดวิสคัพต้องพยายามเล่นให้ดีตั้งแต่แรก เพื่อปิดโอกาสไม่ให้คู่ต่อสู้กลับมาได้ระหว่างเกม
"ดีใจครับที่นำ 2-0 และจะพยายามเก็บแต้มที่ 3 จากประเภทคู่ให้ได้ โดยตอนแรกได้ส่งชื่อ ปรัชญา อิสโร กับ แม็กซิมัส ไว้ แต่ขอสรุปอีกครั้งว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือไม่" กัปตันภราดรกล่าว