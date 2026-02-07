เทควันโดได้จอมเตะทีมชาติครบทุกรุ่น เตรียมเรียกเข้าแคมป์ 9 ก.พ.นี้

"บิ๊กเอ" เผย "ส.เทควันโด" ได้จอมเตะเข้าแคมป์ทีมชาติไทย ครบทุกรุ่นแล้ว ทั้งประเภทเยาวชนและประชาชน เตรียมเรียกเข้าแคมป์ฝึกซ้อม วันที่ 9 ก.พ.นี้ "โค้ชเช" เผย การประลองสู้กันดุเดือด ชนิดเตะลืมตาย ก่อนส่งสู้ศึกรายการใหญ่ ที่มีโปรแกรมอัดแน่นตลอดทั้งปี
"บิ๊กเอ" ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ สมาคมกีฬาเทควันโดฯ ได้มีการเปิดคัดเลือกนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ประเภทต่อสู้ ทั้งรุ่นเยาวชนและรุ่นประชาชน เพื่อร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ในปี 2569 นั้น ล่าสุด สมาคมฯ ได้มีการคัดเลือกและอนุมัติรายชื่อนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ประจำปี 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
เยาวชนชาย ประกอบด้วย กัญจน์บุษกร พิชัยสงคราม รุ่นน้ำหนักต่ำกว่า 45 กก., ธนภัทร นิธิศบวรภัค รุ่น 48-51 กก., พศวัต ไทยอุดม รุ่น 51-55 กก., ณัฐกิตติ์ มะลิวรรณ 59-63 กก., อนันตสิน กาเจริญ 63-68 กก., ตรุณ ซิงห์เกิล 73-78 กก.
เยาวชนหญิง ประกอบด้วย นภัสนันท์ ไชยธนสุทธิ์ รุ่นน้ำหนักต่ำกว่า 42 กก., เพชรฎาภรณ์ พัฒน์นันทหิรัญ รุ่น 42-44 กก., พรปภัทร สว่างศรี รุ่น 44-46 กก., ลักษณ์นารา ชื่นสกุลทิพย์ รุ่น 49-52 กก., ณัทธมนกาญจน์ ทามะนิตย์ รุ่น 52-55 กก., เสฏฐีญาดา ปรุงทอง รุ่นมากกว่า 68 กก.
ประชาชนหญิง ประกอบด้วย พัชรกัญน์ พูลเกิด รุ่นน้ำหนักต่ำกว่า 46 กก., กมลชนก สีเคน รุ่น 46-49 กก., ปานบัว โมรมัต รุ่น 46-49 กก., ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา รุ่น 49-53 กก., นัชชา โสตถิเศรษฐ์ รุ่น 53-57 กก., ณัฐกมล วาสนา รุ่น 53-57 กก., ศศิกานต์ ทองจันทร์ รุ่น 57-62 กก., ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ รุ่น 62-67 กก., กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่นรุ่น 67-73 กก.
ประชาชนชาย ประกอบด้วย ณัฐพร แดงนก รุ่นน้ำหนักต่ำกว่า 54 กก., วิศวกร ใจชู รุ่นน้ำหนักต่ำกว่า 54 กก., ธนัช เตชะรัตนวิบูลย์ รุ่นน้ำหนักต่ำกว่า 54 กก., สิรวิชญ์ มะหะหมัด รุ่น 54-58 กก., อิทธิพร สินสังข์ รุ่น 54-58 กก., นิธิกร ลำเภา รุ่น 58-63 กก., ณภัทร ศรีติมงคล รุ่น 58-63 กก., ธนภูมิ เฟื่องน้อย รุ่น 58-63 กก., บัลลังก์ ทับทิมเเดง รุ่น 63-68 กก., กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ รุ่น 68-74 กก., ธนาธร แซ่โจ รุ่น 68-74 กก., ชญานิน กุลกุศล รุ่น 74-80 กก., ชายชล โช รุ่น 74-80 กก., แจ็ค วูดี้ เมอร์เซอร์ รุ่น 80-87 กก.
ทั้งนี้ นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะต้องเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อมและรายงานตัวในวันที่ 9 ก.พ.69 นี้ ก่อนเวลา 15.00 น. และฝึกซ้อมในเวลา 16.00 น. ที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยนักกีฬาจะเก็บตัวฝึกซ้อมเช้าและเย็น และจะต้องเตรียมอุปกรณ์ฝึกซ้อมส่วนตัว รวมถึงการเข้าหอพัก ก็จะต้องเตรียมเครื่องนอนของตนเอง มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดด้วย
ทางด้าน "โค้ชเช" ชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ทำการเปิดคัดเลือกนักกีฬาเป็นเวลา 3 วัน โดยตนเองและทีมงานผู้ฝึกสอนได้นั่งชมการประลองของนักเทควันโด ซึ่งถือว่าดุเดือดเข้มเข้นอย่างมาก เพราะนักกีฬาทุกคนใส่กันไม่ยั้ง เตะกันชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร เพื่อคว้าโควตาเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยให้ได้ ซึ่งปีนี้เรามีโปรแกรมการแข่งขันอัดแน่นตลอดทั้งปี
"ในปีนี้ประเภทเยาวชน มีรายการสำคัญคือศึกเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลก 2026 ที่กรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 12-17 เม.ย. รวมถึงกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล ขณะที่ ประเภทประชาชน มีรายการนานาชาติกว่า 6-7 รายการ โดยเฉพาะศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศมองโกเลีย และเอเชียนเกมส์ ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในเดือน ก.ย.นี้"