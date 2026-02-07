ทรูวิชั่นส์ ยึดอาณาจักรมวยไทย เปิดตัวแคมเปญยักษ์ "The Ultimate Muay Thai Experience" ถ่ายสด 7 วันรวด ดึง 5 โปรโมเตอร์แถวหน้าเมืองไทยเสิร์ฟความมันถึงหน้าจอ

ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ด้วยการปฏิวัติวงการมวยไทยในปี 2569 ขนทัพคู่มวยคุณภาพมาให้รับชมแบบจุใจ 7 วันต่อสัปดาห์ รวมกว่า 13 รายการใหญ่ ผ่านแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions Now) และทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียม และระบบเคเบิ้ล สร้างปรากฏการณ์ด้วยการปฏิวัติการรับชมมวยไทยผ่านแคมเปญยักษ์ที่ขนทัพคู่มวยคุณภาพมาให้แฟนกีฬาได้รับชมอย่างเต็มอิ่ม ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางมวยไทยที่สมบูรณ์แบบที่สุด
ความพิเศษที่เป็นหัวใจสำคัญของการก้าวสู่เบอร์หนึ่งในครั้งนี้ คือการสร้างปรากฏการณ์รวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ด้วยการผนึกกำลัง 5 พันธมิตรโปรโมเตอร์ระดับแม่เหล็กของเมืองไทยมาไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน ได้แก่ เพชรยินดี, ส.สมหมาย, เกียรติเพชร, จิตรเมืองนนท์ และ การคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่ของ แม็กซ์ มวยไทย ซึ่งถือเป็นความพิเศษสุดที่แฟนมวยไทยจะได้รับชมมวย จากค่ายดังระดับแถวหน้าของประเทศได้ครบทุกคู่ ทุกสังเวียน จบที่ทรูวิชั่นส์เพียงที่เดียวเท่านั้น โดยมีลิขสิทธิ์ครอบคลุมทุกสไตล์การชก ทั้งมวยไทย 5 ยกตามศิลปะดั้งเดิมที่เน้นความขลัง และมวยไทย 3 ยกที่เน้นความตื่นเต้นดุดัน
อีกหนึ่งความโดดเด่นคือการยกระดับแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions Now) ให้กลายเป็น "คลังแสงมวยไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกดิจิทัล" ด้วยการรวบรวมวิดีโอการชกย้อนหลังให้รับชมได้มากกว่า 2,000 ชั่วโมง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แฟนมวยยุคใหม่ที่ต้องการติดตามไฟต์ประทับใจได้ทุกที่ทุกเวลา สัมผัสประสบการณ์มวยไทยเหนือระดับ นอกจากความมันแบบไร้ขีดจำกัดแล้ว ทรูวิชั่นส์ ยังคงสนับสนุนทั้งโปรโมเตอร์และนักมวย มุ่งมั่นผลักดันมวยไทยให้เป็น Soft Power ที่แข็งแกร่ง โดยพร้อมเปิดสนามให้แฟนมวยตัวจริงได้สัมผัสประสบการณ์ระดับพรี เมียมผ่านแพ็กเกจ "นาว มวยไทย" ในราคาสุดคุ้มเพียง 99 บาทต่อเดือน รับชมได้ครบทุกไฟต์แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คลิกรับความมัน https://truevisions-now.onelink.me/ZBNQ/nc621c9x
เชียร์มวยไทยแบบไร้ขีดจำกัดได้ที่แอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVision NOW) ก็สามารถรับชม และเชียร์ทัพนักกีฬาไทย ทุกการแข่งขัน ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV