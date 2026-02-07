นักหวดไทยการันตีเข้าชิง “รวงข้าว-ไหม“ ดวลกันเอง รอบรองฯ WTA 125 มุมไบ

2 นักเทนนิสหญิงไทย "รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี และ "ไหม" มนัญชญา สว่างแก้ว ต่างคว้าชัยในรอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว เทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิ้ลยูทีเอ ทัวร์ 125 รายการ "แอล แอนด์ ที มุมไบ โอเพ่น" ชิงเงินรางวัลรวม 115,000 ดอลลาร์สหรัฐ (3.5ล้านบาท) ที่มุมไบ ประเทศอินเดีย ทำให้ทั้งคู่ผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปพบกันเอง และการันตีมีนักเทนนิสไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ ที่ 8 ก.พ.นี้ แน่นอน
ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ลัลนา มือ 131 ของโลก และเป็นมือวางอันดับ 5 ของรายการ พลิกสถานการณ์กลับมาแซงเอาชนะ ลีโอเลีย ฌองฌอง มือ 115 ของโลก จากฝรั่งเศส 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 4-6, 6-3 และ 6-2
ลัลนา ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบ มนัญชญา มือ 197 ของโลก และรองแชมป์เก่าในรายการนี้เมื่อปีที่แล้ว ที่เอาชนะ ทาเทียนา โปรโซโรวา มือ 204 ของโลก มือ 9 ของรายการ 2-0 เซต 6-1, 6-4
ขอบคุณภาพ 📷 : Maharashtra State Lawn Tennis Association