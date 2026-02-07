“ดร.พจน์” นายกฯฟันดาบไทยเข้ารับศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.เซาธ์อีสท์บางกอก

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจำปี 2567 – 2568 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 ก.พ. 2569 ที่ ไบเทคบุรี (ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ) โดยมี พลเอก สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม และ อมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ อุปนายกสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ
สำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นผู้มอบปริญญาแก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จำนวนกว่า 859 คน จาก 5 คณะได้แก่ คณะศิลปศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม และคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน
ทั้งนี้ ดร.พจน์ ได้รับอนุมัติปริญญาดังกล่าวจาก คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ตามความในมาตรา 34 (8) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และตามที่กฏกระทรวงกำหนด ชั้นสาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549