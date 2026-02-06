ตะกร้อ'หนุ่มฉลามชล' คว้าทองทีมเดี่ยวกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2569 “ฅนบุรีรัมย์เกมส์” ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 มีผลการแข่งขันดังนี้
เซปักตะกร้อ ที่โดมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ประเภททีมเดี่ยวชาย เป็นการพบกันระหว่าง เขต 2 จ.ชลบุรี พบกับ เขต 4 จ.มหาสารคาม โดยเป็นทางของฝั่งทัพนักเตะลูกพลาสติก อาศัยความเฉียบขาดในการเสิร์ฟของ อนุภัทร ใจเป็น และการเตะหน้าเนตทำคะแนนของ ณัฏฐพงศ์ ทาแก้ง เอาชนะ เขต 4 จ.มหาสารคามไปได้อย่างสบาย 2-0 เซต 15-12 และ 15-8 คว้าเหรียญทองไปครอง เหรียญเงินตกเป็นของ เขต 4 จ.มหาสารคาม เหรียญทองแดง ตกเป็นของ เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช และ เขต 7 จ.สุพรรณบุรี, ทีมเดี่ยวหญิง ทอง เขต 1 จ.นนทบุรี, เงิน เขต 3 จ.อุบลราชธานี, ทองแดง เขต 7 จ.ราชบุรี และ เขต 4 จ.นครพนม, คู่ชาย ทอง เขต 2 จ.ชลบุรี, เงิน เขต 3 จ.ร้อยเอ็ด, ทองแดง เขต 7 จ.นครปฐม และ เขต 4 จ.มหาสารคาม, คู่หญิง ทอง เขต 7 จ.ราชบุรี, เงิน เขต 1 จ.นนทบุรี, ทองแดง เขต 3 จ.อุบลราชธานี และ เขต 10 กทม.
ปันจักสีลัต ที่หอประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ประเภทเดี่ยวปันจักลีลา ชาย ทอง ฮารอฟัต มะอีซอ เขต 9 จ.ยะลา, เงิน คณิศร ช่วยเรือง เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช, ทองแดง ธนพันธุ์ แสงสุข เขต 10 กทม. และ วรินทร สุพร เขต 3 จ.มุกดาหาร, ประเภทเดี่ยวปันจักลีลา หญิง ทอง น้ำเพชร อารีรักษ์ เขต 7 จ.ประจวบคีรีขันธ์, เงิน อาญา ขุนตามา เขต 9 จ.ยะลา, ทองแดง มนัญชยา ทรัพย์ทวีคูณ เขต 10 กทม. และ ชิมณี รัตติกาลสุขะ เขต 2 จ.ชลบุรี
ยกน้ำหนัก ที่โดมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ รุ่น 56 กก. ชาย สแนทช์ ทอง จักริน มีเถื่อน เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช สถิติ 89 กก., เงิน ภูริภัทร แร่มี เขต 7 จ.กาญจนบุรี สถิติ 88 กก., ทองแดง วันธงชัย หยวกขยัน เขต 4 จ.ชลบุรี สถิติ 87 กก. คลีน แอนด์ เจิร์ค ทอง จักริน มีเถื่อน เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช สถิติ 113 กก., เงิน จิรชัย เกษมเจิดวงศ์ เขต 5 จ.เชียงใหม่ สถิติ 111 กก., ทองแดง ภูริภัทร แร่มี เขต 7 จ.กาญจนบุรี สถิติ 110 กก. น้ำหนักรวม ทอง จักริน มีเถื่อน เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช สถิติ 202 กก., เงิน ภูริภัทร แร่มี เขต 7 จ.กาญจนบุรี สถิติ 198 กก., ทองแดง กฤตนัย วงศ์สระ เขต 10 กทม. สถิติ 191 กก., หญิง รุ่น 44 กก. สแนทช์ ทอง พัทรวดี ขุนบุรี เขต 10 กทม. สถิติ 60 กก., เงิน ดวงใจ ยุวเดชกุล เขต 1 จ.อ่างทอง สถิติ 55 กก., ทองแดง นภาพร คล้ายประยูร เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 51 กก., คลีน แอนด์ เจิร์ค ทอง พัทรวดี ขุนบุรี เขต 10 กทม. สถิติ 70 กก., เงิน ดวงใจ ยุวเดชกุล เขต 1 จ.อ่างทอง สถิติ 65 กก., ทองแดง นภาพร คล้ายประยูร เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 65 กก. น้ำหนักรวม ทอง พัทรวดี ขุนบุรี เขต 10 กทม. สถิติ 130 กก., เงิน ดวงใจ ยุวเดชกุล เขต 1 จ.อ่างทอง สถิติ 120 กก., ทองแดง นภาพร คล้ายประยูร เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 116 กก.
กรีฑา ที่สนามกีฬากลาง ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ วิ่ง 1,500 ม.ชาย ทอง ปรมะ เพชรขวัญ เขต 9 จ.พัทลุง เวลา 04.05.47 น., เงิน ชยพล เจริญพานิช เขต 1 จ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 04.05.97 น., ทองแดง ชัชพงศ์ เวียงจันทึก เขต 3 จ.บุรีรัมย์ เวลา 04.06.61 น., หญิง ทอง ฤดี เนตรไทย เขต 3 จ.อุบลราชธานี เวลา 04.38.07 น., เงิน อริยา มุงเมือง เขต 5 จ.พะเยา เวลา 05.04.62 น., ทองแดง ชัญญา อิบาคุ เขต 5 จ.พะเยา เวลา 05.08.05 น., เดิน 10,000 ม.ชาย ทอง ไอศูรย์ หวังทรัพย์น้อย เขต 10 กทม. เวลา 49.06.45 น., เงิน อริญชัย จันปันขว้าง เขต 5 จ.ลำพูน เวลา 54.30.68 น., อานัส เส็นหละ เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช เวลา 56.11.97 น., เขย่งก้าวกระโดด หญิง ทอง เนตรปรียา อะโรคา เขต 2 จ.สมุทรปราการ สถิติ 12.47 ม., เงิน เบญจวรรณ ผ่องโชติ เขต 4 จ.นครพนม สถิติ 11.8 ม., ทองแดง นริสา ปูตาสา เขต 9 จ.ตรัง สถิติ 11.57 ม., ขว้างค้อน หญิง ทอง กชกร หามาจ้ำ เขต 6 จ.ตาก สถิติ 49.81 ม., เงิน กุลธิดา ทองปาน เขต 8 จ.ชุมพร สถิติ 43.84 ม., ทองแดง ภุมรินทร์ ทวีจันทร์ เขต 9 จ.สงขลา สถิติ 40.95 ม., ทุ่มลูกน้ำหนัก ชาย ทอง มหาสมุทร อุตวงค์ เขต 5 จ.เชียงราย สถิติ 17.38 ม., เงิน กรภัทร พงศ์สิริพันธ์ เขต 6 จ.พิษณุโลก สถิติ 17.33 ม., ทองแดง ชัยธัช ศรีวิยะ เขต 2 จ.จันทบุรี สถิติ 16.18 ม.
ว่ายน้ำ ที่สระว่ายน้ำสนาม 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา ประเภทผลัดฟรีสไตล์ 4x200 ม. ชาย ทอง เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 07.49.75 น. (ทำลายสถิติเดิมที่เคยทำไว้ของเขต 5 เวลา 07.50.02 น.), เงิน เขต 10 กทม. เวลา 07.51.69 น., ทองแดง เขต 7 จ.สุพรรณบุรี เวลา 07.59.52 น., ประเภทฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย ทอง คมชาญ วิชาชัย เขต 10 กทม. เวลา 04.04.37 น., เงิน ปัฐน์ชนันท์ จีนมัชยา เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 04.04.75 น., ทองแดง นราธิป จันทบุรี เขต 7 จ.สุพรรณบุรี เวลา 04.12.64 น., ฟรีสไตล์ 400 ม. หญิง ทอง พิชชาพร สบายสุข เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 04.32.53 น., เงิน ณัฐภัสสร วงศ์สุวรรณ เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 04.32.89 น., ทองแดง กรชกร อยู่ยง เขต 2 จ.ชลบุรี เวลา 04.34.48 น., ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย ทอง ธนภัทร พิณเสนาะ เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 51.73 วิ., เงิน อาชวินทร์ สุทธิวรชัย เขต 10 กทม., เวลา 53.50 วิ., ทองแดง ธีรเมศร์ พิศาลอนันภูมิกร เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 53.65 วิ., ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง ทอง วริศรา นพทอง เขต 10 กทม. เวลา 58.95 วิ., เงิน พิมพ์ดาว ธาดานิติ เขต 10 กทม., เวลา 59.91 วิ., ทองแดง ณภัทร กลางประพันธ์ เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 01.00.68 น., กบ 50 ม. ชาย ทอง ภรัณยู โอวรากร เขต 10 กทม. เวลา 29.68 วิ., เงิน ณัฐภัทร พิณเสนาะ เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 29.82 วิ., ทองแดง ภัทรภูมิ คำสะอาด เขต 10 กทม. เวลา 34.71 วิ., กบ 50 ม. หญิง ทอง พิชญ์พธู สุกสี เขต 7 จ.เพชรบุรี เวลา 33.99 วิ., เงิน พิมพ์มาดา บุญญาหาร เขต 7 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เวลา 34.61 วิ., ทองแดง พิมพ์ชนก ชินวีระพันธุ์ เขต 10 กทม. เวลา 34.71 วิ., กรรเชียง 200 ม. ชาย ทอง นาราชา คำนนท์ เขต 10 กทม. เวลา 02.08.91 น., เงิน ฐิติโชติ อ๋อง เขต 8 จ.ภูเก็ต เวลา 02.10.14 น., ทองแดง คมชาญ วิชาชัย เขต 10 กทม. เวลา 02.10.93 น., กรรเชียง 200 ม. หญิง ทอง นภัค ไสยาวงศ์ เขต 10 กทม. เวลา 02.24.43 น., เงิน พรปวีณ์ ตั๊งสมบุญ เขต 10 กทม., เวลา 02.26.18 น., ทองแดง ณัฏฐนันท์ จันทร์คง เขต 7 จ.สุพรรณบุรี เวลา 02.28.85 น.