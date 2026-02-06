กกท. เตรียมจัดวันกีฬาแห่งชาติ 9 ก.พ.นี้ เทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9 - พระราชินี

นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2569 โดยมี นายธัชนาถ ทองประกอบ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะผู้บริหาร กกท. และคณะกรรมการจัดงานฯ เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่ผ่านมา
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทย และได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าความความสำคัญของการกีฬา โดยการจัดงานของปี 2568 กกท. ได้กำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เนื่องจากเดือนธันวาคม 2568 จนถึงเดือนมกราคม 2569 อยู่ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 รวมถึงเพื่อให้ครอบคลุมการพิจารณาผลงานของนักกีฬาไทยจากการแข่งขันฯ 2 รายการกล่าว นั้น
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบกำหนดจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “The Crest of Greatness ที่สุดแห่งชัยชนะ จุดสูงสุดแห่งเกียรติยศ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภท โอ.เค. ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 สืบทอดสู่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ผู้ทรงสืบสานพระราชปณิธานด้านการกีฬา ด้วยทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยประสบชัยชนะครองเหรียญทองการแข่งขันเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ประเภทคีลโบ๊ท SSL47 และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในฐานะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ซึ่งพระองค์ทรง เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยรายการล่าสุดทรงนำทัพนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยคว้า เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้า รายการ FEI Asian Championships 2025 ประเภทศิลปะบังคับม้า (Dressage) ประเภททีม I ม้า Boulevard" (บูเลอวาร์ด) นับเป็นแบบอย่างแห่งความมุ่งมั่นและความสำเร็จของการกีฬาชาติไทย รวมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณนักกีฬาผู้ยืนหยัดฝ่าคลื่นแห่งความท้าทาย ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ จนก้าวสู่ที่สุดแห่งชัยชนะ และยืนอยู่ ณ จุดสูงสุดแห่งเกียรติยศ
นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการมอบรางวัล “ครูชุม แสงสาดส่อง ผู้ปิดทองหลังพระวงการกีฬา” ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูและยกย่องบุคคลผู้ที่เสียสละและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬามาอย่างยาวนานอีกด้วย
สำหรับงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2568 กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กกท. โดยมอบรางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปี 2568 รวมจำนวน 43 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัลนักกีฬาอาวุโสดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นักกีฬาอาวุโสหญิงดีเด่น และนักกีฬาอาวุโสชายดีเด่น, 2. รางวัลบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ ผู้บริหารดีเด่น นักวิชาการดีเด่น ผู้จัดการทีมดีเด่น ผู้ตัดสินดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาดีเด่น, 3. รางวัลสมาคมกีฬาดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น สมาคมกีฬาคนพิการดีเด่น และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่น
4. รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ ผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาชาวต่างประเทศดีเด่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น และผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่น, 5. รางวัลชนิดกีฬาทีมดีเด่นและประเภทกีฬาทีมดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ชนิดกีฬาทีมดีเด่น SPORTS ประเภทกีฬาทีมดีเด่น EVENTS ชนิดกีฬาทีมคนพิการดีเด่น SPORTS และประเภทกีฬาทีมคนพิการดีเด่น EVENTS, 6. รางวัลนักกีฬาคนพิการดีเด่น จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ นักกีฬาคนพิการหญิงรองดีเด่น นักกีฬาคนพิการหญิงดีเด่น (ถ้วยพระราชทาน) นักกีฬาคนพิการชายรองดีเด่น และนักกีฬาคนพิการชายดีเด่น (ถ้วยพระราชทาน)
7. รางวัลนักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นักกีฬามวยไทยอาชีพหญิงดีเด่น (ถ้วยพระราชทาน) และนักกีฬามวยไทยอาชีพชายดีเด่น (ถ้วยพระราชทาน), 8. รางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นักกีฬาอาชีพหญิงดีเด่น (ถ้วยพระราชทาน) และนักกีฬาอาชีพชายดีเด่น (ถ้วยพระราชทาน), 9. รางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่น จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงรองดีเด่น นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น (ถ้วยพระราชทาน) นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายรองดีเด่น และนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น (ถ้วยพระราชทาน)
10. รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ นักกีฬาสมัครเล่นหญิงรองดีเด่น นักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น (ถ้วยพระราชทาน) นักกีฬาสมัครเล่นชายรองดีเด่น และนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น (ถ้วยพระราชทาน) 11. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และ12. รางวัลครูชุมรางวัลครูชุม จำนวน 1 รางวัล ทั้งนี้ สามารถร่วมเป็นกำลังใจและเชิดชูเกียรตินักกีฬาไทยเนื่องใน “วันกีฬาแห่งชาติ 2568” ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports 7), Facebook และ YouTube : T Sports 7