สาวไทยไปไม่ถึงฝัน พ่ายอินโดนีเซีย 2-3 จอดก่อนรองฯขนไก่ทีมเอเชีย 2026

ทีมสาวไทย รองแชมป์เก่า ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ 8 ทีมสุดท้าย หลังพ่ายให้กับอินโดนีเซีย ไปอย่างน่าเสียดาย 2-3 คู่ ในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ แบดมินตัน ประเภททีมหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่จีน เมื่อ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา
สำหรับ ผลการแข่งขันทั้ง 5 คู่ มีดังนี้ คู่แรก เดี่ยวมือ 1 “ครีม" บุศนันทน์ อึ้งบำรุงพันธุ์ มือ 16 โลก ชนะ ธาลิตา รามาดาน วีร์ยาวาน มือ 67 ของโลก 2-0 เกม 24-22, 24-18 ทว่า คู่สอง หญิงคู่มือ 1 “บูม” ธิดาพร กลีบยี่สุ่น กับ “หวาหว่า” นัทธมน ไล้สวน คู่มือ 65 ของโลก พ่าย ฟาเบรียนา ดวีปุจี กุสุมา กับ เมลิซา เทรียส ปุสปีทาสารี คู่มือ 27 ของโลก 0-2 เกม 17-21, 18-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่
คู่สาม เดี่ยวมือ 2 "พิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัฒน์ มือ 31 ของโลก เก็บแต้มให้ไทยนำ 2-1 หลังเอาชนะ นี คาเด็ค ดินดา อมาร์ทยา ปาร์ติวี่ มือ 77 ของโลก 2-1 เกม 19-21, 21-17, 21-13 ทว่าคู่สี่ หญิงคู่มือ 2 “แพท” หทัยทิพย์ มิจาด กับ ”กัสจัง“ ณปภากร ตุงคะสถาน หญิงคู่มือ 57 ของโลก พ่าย อมาเลีย คายาฮา ปราติวี กับ ซิติ ฟาเดีย ซิลวา รามาดานติ คู่มือ 90 ของโลก 0-2 เกม 13-21, 9-21 เสมอกัน 2-2
คู่ที่ 5 หญิงเดี่ยวมือ 3 ซึ่งเป็นคู่ชี้ชะตาแมตช์นี้ "แครอท" พรพิชชา เชยกีวงศ์ มือ 69 ของโลก พ่าย เอสเธอร์ นูรูลมี ทรี วาร์โดโย มือ 152 ของโลก 0-2 เกม 13-21, 16-21 ทำให้สรุปแล้ว ไทยพ่ายอินโดนีเซีน ไปหวุดหวิด 2-3 คู่ ตกรอบก่อนรองชนะเลิศ