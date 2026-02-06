“ไทยฮอนด้า” จับมือ “ฮอนด้า เอชอาร์ซี” ส่ง 2 นักแข่งไทย “ก้อง-สมเกียรติ” และ “นีโม่-จิรัฎฐ์” สู่ทีมโรงงาน

“ไทยฮอนด้า” ผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย แถลงนโยบายมอเตอร์สปอร์ตประจำปี 2026 ภายใต้คอนเซปต์ Dare To Dreams ยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ไทยอีกครั้ง ด้วยการส่งนักแข่งไทยเข้าสู่สังกัดทีมโรงงานระดับโลก ฮอนด้า เอชอาร์ซี (Honda HRC) ได้พร้อมกันถึง 2 คน ทั้งทางเรียบและทางฝุ่น นำโดย “ก้อง-สมเกียรติ” ในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 และ “นีโม่-จิรัฎฐ์” ในศึก ออลเจแปน โมโตครอส แชมเปี้ยนชิพ 2026 พร้อมส่งช่างไทยเรียนรู้เทคนิคจากทีมระดับโลกปูทางสู่อนาคต ขณะที่ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เดินเครื่องเต็มสูบสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่ส่งทีมลุยศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2026 พร้อมกัน 3 รุ่น โดยมี “ชิพ-นครินทร์” นำทีมล่าแชมป์เอเชีย หลังโชว์ผลงานสุดร้อนแรงในฤดูกาลที่ผ่านมา
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2026, บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด จัดงานแถลงข่าวนโยบายด้านมอเตอร์สปอร์ตประจำปี 2026 ที่ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ โดยนับเป็นอีกหน้าความท้าทายของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยภายใต้ความร่วมมือกับทีมระดับโลก
นำโดย “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสต์ ที่ถูกดึงเข้าร่วมสังกัด ฮอนด้า เอชอาร์ซี ลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ภายใต้โปรเจกต์คัมแบ็กสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง กับรถแข่ง Honda CBR1000RR-R จับคู่กับ “เจค ดิ๊กสัน” หมายเลข 96 ทีมเมทชาวอังกฤษ และกลายเป็นนักแข่งรถชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่ลงแข่งภายใต้สังกัดทีมโรงงานฮอนด้า ในการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลก
ขณะเดียวกัน “นีโม่” จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ หมายเลข 23 นักบิดดาวรุ่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยในศึก เอฟเอ็มเอสซีที ไทยแลนด์ โมโตครอส 2025 ก็โชว์ฟอร์มโดดเด่น จนได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ทีม ฮอนด้า เอชอาร์ซี (ทีมโรงงาน) เพื่อลุยศึก ออลล์ เจแปน โมโตครอส แชมเปี้ยนชิพ 2026 (JMX 2026) ซึ่งเป็นนักแข่งคนแรกที่ลงแข่งขันแบบเต็มฤดูกาล ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไทยเลยก็ว่าได้
ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ยังจับมือกับ ฮอนด้า เอชอาร์ซี ภายใต้ความร่วมมือด้านเทคนิค ในการส่งช่างชาวไทยเข้าร่วมทีม เพื่อศึกษาเทคนิคด้านต่างๆ กับการทำงานในระดับโลก ทั้งในการแข่งขันทางเรียบและทางฝุ่น เพื่อปูทางในการยกระดับทีมสู่ระดับเวิลด์คลาสในอนาคต
สำหรับโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ยังคงเป็นหนึ่งในโร้ดแม็ปสำคัญของ ไทยฮอนด้า เพื่อปั้นนักแข่งไทยสู่ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ไม่ว่าจะเป็น โมโตจีพี, โมโตทู หรือ โมโตทรี ซึ่งในปีนี้ “ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงศ์ หมายเลข 85 นักบิดดาวรุ่งชาวไทยจาก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ จะลงแข่งขันในศึกดาวรุ่งชิงแชมป์โลกปูทางสู่ โมโตจีพี (Road To MotoGP) ทั้ง 2 รายการอย่าง เอฟไอเอ็ม โมโตจูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 และ เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026
โดย “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างที่ชัดเจนในแต่ระดับ ซึ่งในปีนี้ “อุ้ม” นพรุธพงษ์ บุญประเวศ หมายเลข 20 ดาวรุ่งเลือดใหม่ของทีมจะได้รับโอกาสลงแข่งขันในศึก อิเดมิตสึ โมโตโฟร์ เอเชีย คัพ 2026 (Idemitsu Moto4 Asia Cup 2026) และ โมโตโฟร์ ยูโรเปียน คัพ 2026 (IMoto4 European Cup 2026) ควบคู่ทั้ง 2 รายการ
ขณะเดียวกันยังส่ง 2 ดาวรุ่งอย่าง “ไบรส์” เตชินท์ อินทร์อภัย และ “มะมาย” ปองคุณ เอี่ยมน้อย สั่งสมประสบการณ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในศึก เอ็มเอฟเจ ออลล์ เจแปน โร้ด เรซ แชมเปี้ยนชิพ 2026
ส่วนในระดับภูมิภาคเอเชีย “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด จากผลงานสุดร้อนแรงของ “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ ดาวบิดไทยเจ้าของรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 41 ซึ่งมีลุ้นแชมป์ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2025 ในรุ่น เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) จนถึงสนามสุดท้าย ก่อนจะคว้าตำแหน่งรองแชมป์ประจำปีด้วยคะแนนตามหลังเพียง 3 แต้มเท่านั้น จากการคว้าชัยชนะมาครองได้ถึง 3 ครั้ง และขึ้นโพเดียมไปทั้งหมด 6 ครั้ง
จากมาตรฐานการทำงานของทีมและนักบิดที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในฤดูกาล 2026 ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ มีความมั่นใจอย่างมากและวางเป้าหมายชัดเจนเพื่อไล่ล่าความสำเร็จ ด้วยการพาทีมก้าวสู่ระดับท็อปของเอเชีย นำทัพโดย “ชิพ” นครินทร์ กับภารกิจพารถแข่ง Honda CBR1000RR-R ล่าแชมป์ในศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2026 รุ่น เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000)
ด้าน 2 ดาวรุ่งอย่าง “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 และ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนโชติ หมายเลข 18 จะจับคู่กันลงแข่งขันในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ด้วยรถแข่ง Honda CBR600RR ส่วนรุ่นเล็กอย่าง เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี (AP250) ส่งดาวรุ่งเลือดใหม่อย่าง "เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร หมายเลข 12 เพียงคนเดียว และวางแผนมอบสิทธิ์ไวล์ดการ์ดให้ดาวรุ่งคนอื่นๆ ที่สร้างผลงานโดดเด่นจากโครงการ ไทยแลนด์ ทาเลนต์ คัพ ควบคู่ไปด้วย
นอกจากนี้ ไทยฮอนด้า ยังคงสานต่อโครงการสำคัญอย่าง ฮอนด้า อะคาเดมี และ ไทยแลนด์ ทาเลนต์ คัพ เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักบิดรับยุวชน พร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสให้นักบิดเหล่านี้ ก้าวสู่เวทีระดับเอเชียและระดับโลก
สำหรับ ศึก ไทยแลนด์ ทาเลนต์ คัพ 2026 ได้พัฒนาขึ้นอีกระดับ ด้วยการเพิ่มสนามระดับโลกอย่าง เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ซึ่งใช้รองรับเกมเวิลด์คลาสอย่าง โมโตจีพี เข้ามาเป็นหนึ่งในสังเวียนของฤดูกาลนี้ เพื่อให้นักแข่งจากโครงการนี้ได้สัมผัสคาแร็กเตอร์ของสนามที่หลากหลาย เป็นการเตรียมความพร้อมที่มีนัยยะสำคัญสู่อนาคต
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://www.facebook.com/HondaRacingTeamTH