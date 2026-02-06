เดวิสคัพไทยพร้อม “กัปตันภราดร” ลั่นคว้า 3 แต้ม "แม็กซิมัส" มั่นใจเปิดหัวเพลย์ออฟเปอร์โตริโก

การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมชาย รายการ "2026 เดวิสคัพ" เวิลด์ กรุ๊ป 2 เพลย์ออฟ ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเปอร์โตริโก ได้มีพิธีประกบคู่แข่งขัน เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2569 โดย นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ พลโท อุชุกร สาครนาวิน อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ในพิธี มร.แยน คุสซัก ผู้ตัดสินชี้ขาดจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ดำเนินการ และ พลโท อุชุกร สาครนาวิน เป็นผู้จับสลากประกบคู่ ซึ่งผลปรากฏว่า คู่แรกของวันที่ 7 ก.พ. ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยวสลับมือ จะเป็นการพบกันระหว่าง แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ เดี่ยวมือ 1 ไทย กับ ยานนิค อัลวาเรซ เดี่ยวมือ 2 เปอร์โตริโก จากนั้น กษิดิศ สำเร็จ เดี่ยวมือ 2 ไทย จะพบกับ มาร์โก เมซาโรวิช เดี่ยวมือ 1 เปอร์โตริโก
วันที่ 8 ก.พ. ประเภทคู่ ปรัชญา อิสโร/แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ พบกับ ยานนิค อัลวาเรซ /มาร์โก เมซาโรวิช ต่อด้วยการแข่งขันประเภทเดี่ยวชนมือ เดี่ยวมือ 1 แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ พบ มาร์โก เมซาโรวิช และเดี่ยวมือ 2 กษิดิศ สำเร็จ พบ ยานนิค อัลวาเรซ โดยทุกวันจะเริ่มแข่งขันเวลา 11.00 น. ที่เซ็นเตอร์คอร์ท ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี
"ซูเปอร์บอล" ภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักเทนนิสมืออันดับ 9 ของโลก ในฐานะกัปตันทีมไทย กล่าวว่า ทีมไทยมีความพร้อมร้อยเปอร์เซนต์ เพราะทุกคนได้เตรียมตัวมาตลอด รวมถึงการแข่งขันในระดับอาชีพด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการแข่งขันสนามในบ้าน ทุกคนมีความคุ้นเคยทั้งสนามและสภาพอากาศ และเชื่อว่าจะเก็บคะแนนได้ถึง 3 แต้มในสองวันแรก
พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ในฐานะผู้จัดการทีมเดวิสคัพไทย สมัยที่ 7 กล่าวว่า จากการเตรียมทีมครั้งนี้ เชื่อมั่นว่า ทุกคนทั้งเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬา ซึ่งมีพลังทั้งความรัก ความสามัคคี และมีวินัยในทุกเรื่อง จะช่วยกันนำความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้ในที่สุด
แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ กล่าวว่า สำหรับการลงสนามเป็นคนแรกนั้น ไม่รู้สึกตื่นเต้น ครั้งนี้นับเป็นเดวิสคัพครั้งที่ 6 ของตนแล้ว จึงไม่ตื่นเต้น และมีความพร้อม ส่วนคู่แข่งขันนั้น ยังไม่เคยพบกันมาก่อน โดยจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
กษิดิศ สำเร็จ กล่าวว่า ตนพร้อมเต็มที่ หลังจากได้ซ้อมมาประมาณ 1 สัปดาห์ และพร้อมสำหรับแมทช์แรกของตัวเองด้วย ส่วนความหวังนั้น หวังว่าจะเก็บแต้มได้ และหวังว่า แม็กซิมัส จะทำได้เช่นกัน และขอเชิญชวนคนไทยมาช่วยเชียร์นักเทนนิสทีมชาติไทยในการทำหน้าที่ครั้งนี้ที่สนามด้วย
ขณะที่ ริคาร์โด กอนซาเลซ-ดิอาซ กัปตันทีมเปอร์โตริโก กล่าวว่า ผู้เล่นของเปอร์โตริโก ส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาที่เล่นในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แข่งขันเป็นประจำอยู่แล้ว ฉะนั้น ทุกคนจึงมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ แม้มีเวลาในการรวมตัวฝึกซ้อมร่วมกัน 1 สัปดาห์ก่อนแข่ง