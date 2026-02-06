แมนฯซิตี้ ทำเซอร์ไพร์ส 2 อาม่าบ้าบอล แฟนทีมรุ่นใหญ่จากเมืองไทย

เรียกว่าหัวใจพองโตสุดๆ เมื่อแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมดังแห่งเกาะอังกฤษ ทำคลิปเซอร์ไพรส์ พร้อมมอบเสื้อและลายเซ็นต์นักเตะของทีมให้กับ “ป้าอร” วัย 73 และ “ป้าหมอน” วัย 70 สองแฟนลูกหนังรุ่นใหญ่ชาวไทย ก่อนลงเผยแพร่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ของทีม
ทั้งนี้ทีมเรือใบสีฟ้า ได้เปิดคลิปที่ “ป้าอร” และ “ป้าหมอน” เจ้าของช่อง "สองม่าบ้าบอล" ซึ่งเป็นแฟนตัวยงของทีมเรือใบสีฟ้ามาตั้งแต่ยุค เซอร์จิโอ กุน อเกวโร่ ให้กับ 3 นักเตะของแมนฯซิตี้ได้ดู ซึ่งนักเตะแต่ละคน ต่างแสดงความขอบคุณและซาบซึ้งใจที่รู้ว่ามีแฟนลูกหนังรุ่นใหญ่อย่างทั้ง 2 คนติดตามเชียร์อยู่
ในช่วงท้ายของคลิป ทีมงานยังทำเซอร์ไพรส์ “ป้าอร” และ “ป้าหมอน” ด้วยเสื้อแข่งของทีมเรือใบสีฟ้า พร้อมลายเซ็นจาก 3 นักเตะดัง จอห์น สโตนส์, อับดูโคดีร์ คูซานอฟ และ ทิจจานี่ ไรน์เดอร์ส ด้วย ซึ่งก็ทำให้ทั้ง “ป้าอร” และ “ป้าหมอน” ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่และหัวใจพองโตทั้งคู่
2 อาม่า ยังทิ้งท้ายขอบคุณนักเตะแมนฯซิตี้ทุกคน รวมถึง เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ที่สร้างแมนฯซิตี้ ให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง แถมยังเล่นฟุตบอลด้วยรูปแบบการเล่นที่สวยงามด้วย