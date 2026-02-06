"สแตฟฟอร์ด" ซิว MVP ครั้งแรกอายุมากสุด เฉือน "เมย์" 5 แต้ม

แม็ตธิว สแตฟฟอร์ด ควอเตอร์แบ็ก แอลเอ แรมส์ เฉือนคู่แข่ง เดร็ก เมย์ ควอเตอร์แบ็ก นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ฤดูกาลปกติ 2025
สแตฟฟอร์ด ได้รับคะแนนโหวตอันดับ 1 ทั้งสิ้น 24 จาก 50 เสียง รวม 366 คะแนน ขณะที่ เมย์ ถูกโหวตเป็นอันดับ 1 ทั้งสิ้น 23 จาก 50 เสียง รวม 361 คะแนน นับเป็นผลคะแนนใกล้เคียงกันมากสุด ตั้งแต่ เพย์ตัน แมนนิง กับ สตีฟ แม็คแนร์ คว้า MVP ร่วมฤดูกาล 2003
ตามประสบการณ์ 17 ซีซันระดับ NFL สแตฟฟอร์ด วัย 37 ปี กลายเป็นผู้เล่นคว้า MVP ครั้งแรกอายุมากสุดของลีก และอายุมากสุดอันดับ 3 รองจาก ทอม เบรดี (2017) กับ แอรอน ร็อดเจอร์ส (2021)
อดีตผู้เล่น ดีทรอยต์ ไลออนส์ พาลูกสาว 4 คน แต่งขุดดำ-ขาวทั้งหมด ขึ้นรับรางวัล กล่าวขอบคุณทีมและครอบครัว "พวกเขาคือเชียร์ลีดเดอร์ที่น่าทึ่งของผม ผมมีความสุขเหลือเกินที่มีพวกคุณนั่งชมการแข่งขันอยู่ข้างสนามด้วยกัน ผมรอพวกคุณเชียร์ผมอีกไม่ไหวแล้วสำหรับฤดูกาลหน้า เมื่อเราลงสนามแล้วขยี้คู่ต่อสู้"
จอช อัลเลน ควอเตอร์แบ็ก บัฟฟาโล บิลล์ส รั้งอันดับ 3 ได้รับคะแนนโหวตอันดับ 1 ทั้งสิ้น 2 เสียง รวม 91 คะแนน ตามด้วย คริสเตียน แม็คแคฟฟรีย์ รันนิงแบ็ก ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส, เทรเวอร์ ลอว์เรนซ์ ควอเตอร์แบ็ก แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส และ จัสติน เฮอร์เบิร์ต ควอเตอร์แบ็ก แอลเอ ชาร์เจอร์ส ถูกโหวตอันดับ 1 ทั้งสิ้น 1 เสียง
สแตฟฟอรืด ขุนพล แรมส์ ชุดแชมป์ซูเปอร์ โบว์ล ฤดูกาล 2021 เป็น MVP คนที่ 4 ของแฟรนไชส์ต่อจาก โรมัน กาเบรียล 1969, เคิร์ต วอร์เนอร์ 1999. 2001 และ มาร์แชลล์ ฟอล์ก 2000 ด้วยสถิติขว้างระยะมากสุดของซีซัน 4,707 หลา 46 ทัชดาวน์ เสีย 8 อินเทอร์เซ็ปต์
ด้าน เมย์ วัย 23 ปี แจ้งเกิดเต็มตัวแค่ซีซันที่ 2 ของอาชีพ นำ แพทริออตส์ สถิติชนะ 14 แพ้ 3 คว้าแชมป์ดิวิชันเอเอฟซี (AFC) ตะวันออก และทีมวางอันดับ 2 ของคอนเฟอเรนซ์ เรตติงการขว้าง 113.5 ขว้างคอมพลีต 72 เปอร์เซ็นต์ ระยะ 4,394 หลา 31 ทัชดาวน์ เสีย 8 อินเทอร์เซ็ปต์