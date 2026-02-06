มูลนิธิซีเกมส์ ครั้งที่ 13 จัดเสวนาบันทึกกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะกรรมการมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 และรองประธานจัดงานการจัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “บันทึกกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33” เปิดเผยว่ามูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งมี พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธานกำหนดจัดเสวนาวิชาการเรื่อง”บันทึกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568” ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ระหว่างเวลา 09.00 -12.00 น ณ ห้องบุศรา โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร
นายศุกรีย์ เผยอีกว่า การเสวนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทำบทสรุปและรวบรวมผลลัพธ์การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2568 ที่ผ่านมาสำหรับนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลและบทเรียนในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในอนาคต
นายศุกรีย์ ยังเผยอีกว่า การเสวนาครั้งนี้เพื่อเจาะลึกให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่วงการกีฬาไทย คณะทำงานได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอาทิ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทางการกีฬา นักวิชาการ สื่อมวลชน และที่สำคัญคาดว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดเสวนาครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในมิติที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการกีฬาไทยตลอดจนผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทหน้าที่จัดการแข่งกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติในอนาคตต่อไป