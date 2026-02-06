“ดร.เก๋” รับตำแหน่งผู้จัดการไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยลุยศึกโลก

“ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา” ประกาศความพร้อมรับภารกิจใหม่ นั่งบังเหียนผู้จัดการทีมฮอกกี้น้ำแข็งชายทีมชาติไทย ชูประสบการณ์ระดับโลก ยกระดับทัพนักกีฬาไทยสู่ศึกชิงแชมป์โลก 2026
“ดร.เก๋” ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ประกาศรับตำแหน่งผู้จัดการทีมฮอกกี้น้ำแข็งชายทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ ภายหลังได้รับความไว้วางใจจากสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดเผยวิสัยทัศน์การบริหารงานอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นธรรม มุ่งมั่นนำประสบการณ์จากการบริหารกีฬาน้ำแข็งระดับนานาชาติมาสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับทีม เพื่อเป้าหมายสูงสุดในรายการระดับโลก
ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา หรือ “ดร.เก๋” เป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญหลังความสำเร็จของกีฬาฤดูหนาวในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนและบริหารจัดการนักกีฬาในหลายประเภท ทั้ง ฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง (Figure Skating), ช็อตแทร็กสปีดสเก็ตติ้ง (Short Track Speed Skating) และการสร้างปรากฏการณ์นำ ทีมเคอร์ลิง (Curling) ไทย ก้าวไปไกลถึงระดับโลก นอกจากนี้ยังมีบทบาทโดดเด่นในฐานะกรรมาธิการของ สหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ (ISU) ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลกีฬาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา ผู้จัดการทีมฮอกกี้น้ำแข็งชายทีมชาติไทย เปิดเผยว่า
“เก๋รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยให้เข้ามาดูแลทีมชาติไทยทีมชาย ที่ผ่านมาเก๋มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกีฬาบนลานน้ำแข็งทุกประเภทของไทยมาโดยตลอด การก้าวเข้ามารับหน้าที่ในครั้งนี้ เก๋ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะนำประสบการณ์การบริหารงานในระดับสากลมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และให้ความเป็นธรรมต่อนักกีฬาทุกคน เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของทีมออกมา”
สำหรับการก้าวเข้ามาคุมทีมในจังหวะสำคัญนี้ ดร.สุวรรณา มีภารกิจใหญ่ในการพาทีมฮอกกี้น้ำแข็งชายทีมชาติไทยลุยศึก IIHF Ice Hockey World Championship Division III ณ ประเทศแอฟริกาใต้ ในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งเป็นบททดสอบสำคัญที่จะพิสูจน์ความแข็งแกร่งของทีมไทยในเวทีระดับนานาชาติ
“บทพิสูจน์สำคัญรอเราอยู่ที่แอฟริกาใต้ในเดือนเมษายนนี้ค่ะ เก๋พร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานร่วมกับสมาคมฯ และนักกีฬาทุกคน เพื่อนำพาชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย และทำให้โลกเห็นว่ากีฬาไอซ์ฮอกกี้ของไทยมีความเป็นมืออาชีพและพร้อมที่จะเติบโตอย่างสง่างามในระดับสากลค่ะ” ดร.สุวรรณา กล่าวทิ้งท้าย