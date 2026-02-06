"ไค รูนีย์" ตามรอยพ่อ "แมนฯ ยู" ยื่นสัญญาปีละ 50,000 ปอนด์

ไค ลูกชาย เวย์น รูนีย์ ศูนย์หน้าระดับตำนาน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังเจริญรอยตามคุณพ่อ หลังได้รับการเสนอสัญญาฉบับใหม่
หัวหอกวัย 16 ปี ซึ่งจะจบการศึกษาซัมเมอร์นี้ บ่มเพาะฝีเท้าที่ศูนย์ฝึกเยาวชนของ ยูไนเต็ด มาหลายปี
เวย์น วัย 40 ปี เป็นเจ้าของสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดกาลของสโมสร
ไค เป็น 1 ใน 14 ดาวรุ่งพรสวรรค์สูงที่ได้รับสัญญาใหม่จาก "ปิศาจแดง" โดยถูกตั้งความหวังว่าจะเป็นอนาคตของสโมสร
กลุ่มนักเตะเยาวชนชุดดังกล่าวรวม เจซีย์ ลูกชายของ ไมเคิล คาร์ริค กุนซือชั่วคราว ยูไนเต็ด
เวย์น กับ ไมเคิล 2 นักเตะตัวพ่อ "เรด เดวิลส์" มานั่งชมการแข่งขันที๋โอลด์ แทรฟฟอร์ด เดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการลงเล่นนัดแรกของ ไค ศึกเอฟเอ ยูธ คัพ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ไค กองหน้าถนัดเท้าซ้าย เป็นลูกชายคนโตสุดของ เวย์น ได้รับสัญญาทุนการศึกษา 1 ปี แต่อาจถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาอาชีพ 3 ปี มูลค่าปีละ 50,000 ปอนด์ (ประมาณ 2.15 ล้านบาท) บวกโบนัสเซ็นสัญญา
ล่าสุดเข้าใจว่า ครอบครัวรูนีย์ ยังไม่ตอบตกลง