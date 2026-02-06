"เลสเตอร์ฯ" เสี่ยงตกชั้น 2 ปีติด EFL ตัด 6 แต้มผิดกฎการเงิน

ฟุตบอลลีกอังกฤษ (EFL) ตัดคะแนน เลสเตอร์ ซิตี 6 แต้ม ข้อหาฝ่าฝืนกฎการเงิน
โทษตัดแต้มมีผลทันที หมายความว่า "เดอะ ฟ็อกซ์" จะร่วงจากอันดับ 17 ลงมาอันดับ 20 ของแชมเปียนชิป อยู่เหนือโซนตกชั้นแค่ผลต่างลูกได้-เสีย
เลสเตอร์ฯ ถูก พรีเมียร์ ลีก ดำเนินคดีเมื่อเดือนพฤษภาคม ข้อหาละเมิดกฎการทำกำไรและความยั่งยืน (PSR) ภายในระยะเวลา 3 ปี จนถึงฤดูกาล 2023/24
"สุนัขจิ้งจอก" ตกชั้นจากลีกสูงสุดของอังกฤษ ฤดูกาล 2024/25 และปัจจุบันยังไม่มีกุนซือถาวร หลังปลด มาร์ตี ซิฟูเอนเตส เดือนมกราคมที่ผ่านมา
ตามกฎ PSR ห้ามผลประกอบการสโมสรระดับ พรีเมียร์ ลีก ขาดทุนรวมมากกว่า 105 ล้านปอนด์ (มากกว่า 4,500 ล้านบาท) ภายในระยะเวลา 3 ปี แต่เกณฑ์ดังกล่าวจะลดลง 22 ล้านปอนด์ (945 ล้านบาท) แต่ละซีซันที่สโมสรแห่งหนึ่งอยู่นอกลีกสูงสุด
บัญชีของ เลสเตอร์ฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2024 ขาดทุน 19.4 ล้านปอนด์ (มากกว่า 830 ล้านบาท)
ขณะที่บัญชีฤดูกาล 2022/23 สโมสรขาดทุน 89.7 ล้านปอนด์ (มากกว่า 3,850 ล้านบาท) และผลประกอบการ 12 เดือนสิ้นสุด เดือนพฤษภาคม 2022 ขาดทุน 92.5 ล้านปอนด์ (มากกว่า 3,970 ล้านบาท)