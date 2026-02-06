สภาทนายความ ผนึกกำลังภาคี ส่งเสริมความรู้กฎหมายกีฬาและด้านอื่นๆ

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ผนึกกำลังสภาสมาคมธรรมาภิบาล , มูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านธรรมาภิบาล ด้านกฏหมาย กีฬา และด้านอื่นๆ
ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์กับสภาสมาคมธรรมาภิบาล และ มูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต
โดยบันทึกความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านธรรมาภิบาล ด้านกฎหมาย และด้านอื่น ๆ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1.1 มีการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและในหลักสูตรการเรียนรู้ของ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับสภาสมาคมธรรมาภิบาล มูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต สําหรับสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทั้งทางด้านธรรมาภิบาลด้านกฎหมาย และด้านอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในมิติต่าง ๆ ให้สูงขึ้น
1.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ของทั้งสององค์กร เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
1.3 มีการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระหว่างกัน ตลอดจนสนับสนุนเกื้อกูล และอํานวยความสะดวกในการดําเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องของแต่ละองค์กร
1.4 มีการสร้างความร่วมมือทางด้านการจัดการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ความร่วมมือระหว่างกันในการใช้บุคลากร และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ
1.5 มีการสร้างความร่วมมือด้านการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และสนับสนุนเกื้อกูลระหว่างกัน สําหรับการเป็นเครือข่ายในการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติทั้งในด้านบุคลากร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ
1.6 สภาสมาคมธรรมาภิบาล และมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต เป็นผู้สนับสนุน งบประมาณ หรือบุคลากร หรือทั้งงบประมาณและบุคลากร ให้กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ในการ
อบรมโครงการต่าง ๆ ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดําเนินการจัดให้มีขึ้นในแต่ละครั้ง หรือตลอดระยะเวลาที่ได้จัดทําแผนงานจัดอบรมตลอดในแต่ละปี
1.7 และอื่น ๆ ตามความประสงค์ของทั้งสององค์กร
2.การดําเนินการในกิจกรรมตามข้อ 1.ตลอดจนกิจกรรมใดที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของความ
ร่วมมือข้างต้นให้บังเกิดผลจะต้องได้รับการพิจารณาร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายในรายละเอียดเป็นรายกรณี
3.การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมบันทึกข้อความร่วมมือนี้ สามารถ กระทําได้โดยความเห็นชอบ
ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ให้จัดทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ และเห็นชอบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจัดทําเป็นบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม
4.คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ โดยทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน (เก้าสิบวัน) ก่อนวันที่ประสงค์ให้บันทึกความร่วมมือฉบับนี้สิ้นสุดลง
5.บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีการบอกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยการบอกยกเลิกให้เป็นไปตามสัญญาข้อ 4.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรทั้งสองฝ่ายมีความเข้มแข็ง และประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นต่อไป