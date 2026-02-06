ส.ไอซ์ฮอกกี้ ชี้เงิน 28,000 บาท ไม่ใช่เบี้ยเลี้ยงแต่คืองบส่งนักกีฬาแข่ง 1 คนต่อ 1 ประเทศ

ส.ไอซ์ฮอกกี้ แจงเงิน 28,000 บาทคืองบส่งแข่งต่างประเทศต่อนักกีฬา 1 คน ส่วนเบี้ยเลี้ยงมีเกณฑ์ให้ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และเรื่องอุปกรณ์แข่งขันนักกีฬาทีมชาติต้องคืนสมาคมหลังจบทัวร์นาเม้น เพราะเป็นทรัพย์สินของสมาคมที่ให้นักกีฬาทีมชาติทุกคนใช้
จากการที่ นายชลพรรธน์ อิงครัตพิธากรณ์ อดีตนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ในการแข่งขันอื่นๆที่ไม่ใช่ซีเกมส์ และ เอเชียนเกมส์ โดยระบุว่า มีการหักเงินที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากได้เซ็นชื่อรับเงินเบี้ยเลี้ยงเป็นจำนวน 28,000 บาท แต่สุดท้ายได้รับเงินเพียง 5,000 บาท จากการแข่งขันในสองทัวร์นาเมนต์ พร้อมยังเผยอีกว่า ได้คำตอบว่าเป็นค่าเดินทางและที่พัก ทำให้นักกีฬามองว่าการไปแข่งขันในนามทีมชาติไทย ค่าเดินทางและที่พักควรจะมีการซัพพอร์ตหรือไม่ ไม่ใช่มาหักกับเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เนื่องจากซ้อม 2-3 เดือน แล้วได้เงินจำนวนดังกล่าวก็ไม่ไหว
ในเรื่องนี้ทางสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งได้ชี้แจงแล้วว่าเงินจำนวน 28,000 บาท ที่ทาง นายชลพรรธน์ ได้กล่าวอ้างคือจำนวนเงินค่าใช้จ่ายนักกีฬา 1 คนต่อการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้จะแยกเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก และ เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาโดยมีเกณฑ์คือไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อวัน
ยกตัวอย่างส่งทีมไปแข่งขันจำนวน 20 คน ก็จะเป็น 28,000 x 20 ก็จะเป็นงบส่งแข่ง 560,000 บาทที่จะได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย หากนักกีฬาแข่ง 5 วัน เบี้ยเลี้ยงรวม 5,000 บาท และที่เหลือ 23,000 บาท เป็นค่าตั๋วเครื่องบินและที่พัก หากเกินงบสมาคมก็จะสำรองจ่ายเอง ส่วนรายการอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนต้องหางบเพื่อส่งแข่ง โดยเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบิน แล้วอย่างที่ทราบกันว่ากีฬาไอซ์ฮอกกี้เป็นที่นิยมในฝั่งยุโรป ทำให้ค่าตั๋วมีราคาสูงขึ้น เหมือนเมื่อครั้งที่ไปควอลิฟายโอลิมปิกฤดูหนาวที่เนเธอแลนด์ ทาง กกท.ไม่ได้สนับสนุน ทำให้สมาคมต้องหางบจ่ายค่าตั๋วคนละ 58,000 บาท และนักกีฬาไม่มีเบี้ยเลี้ยง
ในส่วนของอุปกรณ์ อาทิ ชุดเกาะ, เฮดการ์ด, กางเกง ที่นักกีฬากล่าวอ้างว่า สมาคมเรียกเก็บคืนทุกครั้งหลังจบแมตช์ทีมชาติไทย ทางสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า อุปกรณ์แข่งขันทีมชาติไทยทุกชิ้นคือทรัพย์สินของสมาคม สมาคมจัดซื้อมาเพื่อให้นักกีฬาทีมชาติทุกคนได้ใช้ ฉะนั้นหลังจบทัวร์นาเม้นก็ต้องคืนอุปกรณ์ของสมาคม อย่างไรก็ตามในส่วนของไม้ฮอกกี้ที่ให้แข่งขัน สมาคมจะซัพพอร์ตนักกีฬาทีมชาติทุกคน โดยนักกีฬาสามารถหาซื้อมาใช้เองส่วนตัวได้ แล้วนำบิล หรือ แจ้งกับทางร้านค้าไว้ แล้วสมาคมจะเคลียร์ค่าใช้จ่ายให้