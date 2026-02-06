“ลัลนา” ฮึดแซงเข้ารอบก่อนรองฯ เทนนิสดับเบิ้ลยูทีเอ 125 มุมไบ

"รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสไทย มืออันดับ 131 ของโลก และมือ 5 ของรายการ เอาตัวรอดหลังจากเสียเซตแรกให้ ปาร์ค โซฮยอน มือ 207 ของโลก จากเกาหลีใต้ ก่อนพลิกสถานการณ์แซงกลับมาเอาชนะ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 3-6, 6-3 และ 6-0 ในการแข่งขัน รอบสอง ประเภทหญิงเดี่ยว เทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิ้ลยูทีเอ ทัวร์ 125 รายการ "แอล แอนด์ ที มุมไบ โอเพ่น" ชิงเงินรางวัลรวม 115,000 ดอลลาร์สหรัฐ (3.5ล้านบาท) ที่มุมไบ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 5 ก.พ.69
ลัลนา กรุยทางเข้าสู่การแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ โดยรอบต่อไปจะเข้าไปพบ ลีโอเลีย ฌองฌอง มือ 115 ของโลก จากฝรั่งเศส โดยแมตช์นี้จะทำการแข่งขันกันในเย็นวันที่ 6 ก.พ.นี้ ตามเวลาประเทศไทยต่อไป
ขณะเดียวกันในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยว นอกจาก “รวงข้าว” แล้ว ยังมี “ไหม” มนัญชญา สว่างแก้ว มือ 197 ของโลก ที่ผ่านเข้าสู่รอบมาด้วย โดยในรอบ 8 คน ”ไหม“ จะดวลกับ ทาเทียนา โปรโซโรวา มือ 204 ของโลก ซึ่งเป็นมือ 9 ของรายการ
ขอบคุณภาพ : Maharashtra State Lawn Tennis Association