กกต.เตือนอย่าใส่เสื้อกีฬามีเบอร์หรือเสื้อติดหมายเลขไปเลือกตั้ง เหตุเข้าข่ายชี้นำอาจมีความผิด

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผอ.กกต.กทม. เปิดเผยผ่านรายการเปิดโต๊ะข่าวว่า ในวันเลือกตั้งใหญ่ วันอาทิตย์ ที่ 8 ก.พ.นี้ ตนเองอยากจะขอเตือนและเน้นย้ำกับประชาชนคนไทยว่า อย่าพยายามใส่เสื้อที่มีเบอร์ หรือมีหมายเลข โดยเฉพาะนักกีฬา หรือนักฟุตบอล เพราะอาจถูกตีความว่าเป็นการชี้นำหรือโฆษณาหาเสียงให้ผู้สมัครที่มีหมายเลขตรงกันกับเสื้อฟุตบอล ซึ่งก็อยากให้ระมัดระวังกันด้วย ส่วนสีเสื้อไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่
นายสัมพันธ์ แสงคำเลิศ ยังเผยอีกว่า แม้ความผิดจะดูที่เจตนา แต่หากมีการสวมใส่เข้ามา และมีคนเห็น แล้วถ่ายรูปไปร้องเรียน บุคคลผู้นั้นต้องไปชี้แจงถึงสาเหตุที่สวมใส่เสื้อตัวดังกล่าวมาว่า มีจุดประสงค์แบบไหน หากไม่ได้เกี่ยวข้องก็ต้องไปชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์