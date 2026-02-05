เปิด"ฅนบุรีรัมย์เกมส์"จัดใหญ่แสง สี เสียง พร้อมชิงชัยกีฬานักเรียน

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2569 “ฅนบุรีรัมย์เกมส์” โดยมีนายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ร่วมพิธีเปิด
พิธีเปิดเริ่มด้วยการแสดงชุด “นี่คือบุรีรัมย์” จากนั้นเป็นการเข้าสู่สนามของขบวนธงเกียรติยศ และธงประจำการแข่งขัน ต่อด้วยขบวนพาเหรดของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 10 เขต เดินเข้าสู่สนาม ก่อนที่พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้แทนพระองค์ จะเดินทางมาถึง
จากนั้นนายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา นำคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน และกราบเรียนเชิญ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีเปิดการแข่งขันฯ
สำหรับพิธีการจุดไฟพระฤกษ์ในกระถางคบเพลิง มีนักกีฬาวิ่งคบไฟพระฤกษ์ 4 คน คือ นายวรากร กิรัมย์ นักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย, นางสาวอิสรา เจริญยิ่ง นักกีฬาซูโม่เยาวชนทีมชาติไทย และ นางสาวเกษศิรินทร์ บุญมาตุ่น นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และนายชัชพงศ์ เวียงจันทึก นักกีฬากรีฑา กระทำพิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง
จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนจากผู้แทนนักกีฬา โดย นางสาวยุพาสินี สงคราม นักกีฬาบาสเกตบอล และการกล่าวคำปฏิญาณตนจากผู้แทนผู้ตัดสิน นายบุญชาย โชยรัมย์ ผู้แทนผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการแสดงเฉลิมฉลองพิธีเปิด ชื่อชุด ทศเทวาฟ้าวนัมรุง และการแสดงจินตลีลาสื่อผสมประกอบอากาศยานไร้คนขับในชุด "ฅนบุรีรัมย์" เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองว่าการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2569 “ฅนบุรีรัมย์เกมส์” จะเริ่มทำการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2569 “ฅนบุรีรัมย์เกมส์” ระหว่างวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2569 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการแข่งขัน 26 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, กอล์ฟ, คาราเต้, จักรยาน, เซปักตะกร้อ, เทควันโด, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, บาสเกตบอล และบาสเกตบอล 3x3, แบดมินตัน, ปันจักสีลัต, เปตอง, ฟุตซอล, ฟุตบอล, มวยไทยสมัครเล่น, มวยสากลสมัครเล่น, ยกน้ำหนัก, รักบี้ฟุตบอล 7 คน , ลีลาศ, วอลเลย์บอล และวอลเลย์บอลชายหาด, ว่ายน้ำ, วู้ดบอล, สนุกเกอร์, หมากล้อม, ฮอกกี้, แฮนด์บอล และกีฬาสาธิตอีก 3 ชนิด ประกอบด้วย ฟุตวอลเลย์, บริดจ์ และฮับกิโด โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วยการแข่งขันจำนวน 6,800 คน มีมาสคอตเป็นเด็กผู้ชาย ชื่อ "น้องสายฟ้า" และเด็กผู้หญิงชื่อ "น้องลาวา"